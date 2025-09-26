Wolff warnt: Max Verstappen immer im Auge behalten
Max Verstappen gewann in Baku
Max Verstappen ist fast wieder dran! Mit zwei Siegen in Serie und dazu dem Pannen-Wochenende von McLaren in Baku hat der Red Bull Racing-Pilot Punkte im WM-Kampf gutgemacht. McLaren-Teamchef Andrea Stella warnte zuletzt vor Verstappens möglicher Rolle im WM-Kampf, auch Experten wie 1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve halten es für möglich, dass Verstappen den Titel noch holen kann.
Mercedes-Teamchef Toto Wolff kennt die WM-Duelle mit Max Verstappen und Red Bull Racing nur zu gut. 2021 lieferten sich Mercedes und Lewis Hamilton mit dem Niederländer und seinem österreichischen Team den legendärsten WM-Kampf der jüngeren Formel-1-Geschichte. Was sagt seine Erfahrung – muss man mit Max Verstappen rechnen?
Wolff: «Man muss immer die Füße auf dem Boden behalten und bescheiden bleiben. Er hat gerade einen guten Lauf. Das Auto ist gut. Und Max Verstappen muss man immer im Auge behalten. Vor allem, wenn er sieht, dass er jetzt plötzlich wieder in Reichweite ist.» 69 Punkte liegt McLaren-Pilot Oscar Piastri vor Max Verstappen. Nur 44 Punkte sind es für Verstappen auf Platz 2 (Lando Norris). 69 Punkte klingen auf den ersten Blick viel – 25 Zähler hat Verstappen aber auf Piastri allein an einem Wochenende gutgemacht (Sieg Verstappen plus Ausfall Piastri in Baku).
Wolff zum 69-Punkte-Abstand: «Nun, das ist ein langer Weg. Die Dinge müssen zu seinen Gunsten laufen. Aber man kann sich vorstellen, dass der WM-Leader ausfällt und Max 25 Punkte holt. Das kann sich also schnell ändern.» McLaren sollte also nicht nur auf der Rennstrecke immer mal wieder vorsichtig in die Rückspiegel schauen.
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20