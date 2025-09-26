Wolff warnt: Max Verstappen immer im Auge behalten

Max Verstappen (Red Bull Racing) ist nach zwei Siegen plötzlich wieder WM-Kandidat. Mercedes-Teamchef Toto Wolff warnt: Den Niederländer sollte man immer im Auge behalten – und bescheiden bleiben.

Max Verstappen ist fast wieder dran! Mit zwei Siegen in Serie und dazu dem Pannen-Wochenende von McLaren in Baku hat der Red Bull Racing-Pilot Punkte im WM-Kampf gutgemacht. McLaren-Teamchef Andrea Stella warnte zuletzt vor Verstappens möglicher Rolle im WM-Kampf, auch Experten wie 1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve halten es für möglich, dass Verstappen den Titel noch holen kann.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff kennt die WM-Duelle mit Max Verstappen und Red Bull Racing nur zu gut. 2021 lieferten sich Mercedes und Lewis Hamilton mit dem Niederländer und seinem österreichischen Team den legendärsten WM-Kampf der jüngeren Formel-1-Geschichte. Was sagt seine Erfahrung – muss man mit Max Verstappen rechnen?

Wolff: «Man muss immer die Füße auf dem Boden behalten und bescheiden bleiben. Er hat gerade einen guten Lauf. Das Auto ist gut. Und Max Verstappen muss man immer im Auge behalten. Vor allem, wenn er sieht, dass er jetzt plötzlich wieder in Reichweite ist.» 69 Punkte liegt McLaren-Pilot Oscar Piastri vor Max Verstappen. Nur 44 Punkte sind es für Verstappen auf Platz 2 (Lando Norris). 69 Punkte klingen auf den ersten Blick viel – 25 Zähler hat Verstappen aber auf Piastri allein an einem Wochenende gutgemacht (Sieg Verstappen plus Ausfall Piastri in Baku).

Wolff zum 69-Punkte-Abstand: «Nun, das ist ein langer Weg. Die Dinge müssen zu seinen Gunsten laufen. Aber man kann sich vorstellen, dass der WM-Leader ausfällt und Max 25 Punkte holt. Das kann sich also schnell ändern.» McLaren sollte also nicht nur auf der Rennstrecke immer mal wieder vorsichtig in die Rückspiegel schauen.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20