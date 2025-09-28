Jos Verstappen feiert Titelgewinn in Belgien

Während Formel-1-Spross Max Verstappen bei seinem GT3-Debüt auf der Nordschleife triumphierte, durfte dessen Vater, GP-Veteran Jos Verstappen, den Gesamtsieg in der belgischen Rallye-Meisterschaft feiern.

Ein dritter Platz bei der East Belgian Rally reichte Jos Verstappen und Renaud Jamoul, um sich am Samstag zum belgischen Rallye-Champion zu küren. Der Vater von Formel-1-Star Max Verstappen und sein Copilot traten im Skoda Fabia RS Rally2 an und schafften es, eine Meisterschaftsrunde vor dem Ende schon den Gesamtsieg zu erobern.

Das Duo wählte für den letzten Teil des Wettbewerbs die Regenreifen. «Das war nicht die beste Wahl, denn wir hatten erwartet, dass es nasser werden würde. Aber wir gingen auf Nummer sicher, denn wir wollten unbedingt ins Ziel kommen», erklärte der 53-jährige Niederländer, der auch gleich einräumte: «Als Cédric Cherain heute Morgen auf einer nassen und rutschigen Piste einige der schnellsten Zeiten fuhr, wurde uns klar, dass der Porsche zu stark war.»

Der frühere Formel-1-Pilot verpasste es auch nicht, die Bedeutung seines Co-Piloten bei dem Erfolg herauszustreichen: «Du willst so gut wie möglich vorbereitet sein und die richtigen Leute um dich haben. Renaud hat natürlich eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Wir arbeiten gut zusammen und es ist grossartig, mit ihm an der Spitze zu kämpfen», schwärmte er auf «Verstappen.com».

Auch sein Sohn Max Verstappen feierte am Samstag einen besonderen Triumph. Bei seiner GT3-Premiere auf der Nordschleife schaffte es der vierfache Formel-1-Weltmeister gleich auf Anhieb, im Ferrari 296 GT3 den Sieg zu erobern. Der 67-fache GP-Sieger absolvierte das Rennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie zusammen mit Chris Lulham.