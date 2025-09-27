Mögliches V8-Comeback: Das sagt Ferrari-Star Leclerc

Charles Leclerc wurde im Fahrerlager von Baku auf ein mögliches Comeback der V8-Motoren angesprochen. Der Ferrari-Star erklärte, was er von dieser Aussicht hält und was er am meisten an der Formel 1 vermisst.

Bernie Ecclestone hat es bereits vor Jahren gefordert, und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat die Idee in diesem Jahr aufgegriffen: Die Formel-1-Fans sollen künftig wieder den kreischenden Saugmotoren-Sound zu hören bekommen, dank nachhaltiger Treibstoffe steht einer Rückkehr der V8- oder V10-Motoren nichts im Weg.

Das weiss auch Ben Sulayem, der im Juli die Vorzüge eines Saugmotoren-Comebacks folgendermassen umschrieben hat: «Die aktuellen Motoren sind unvorstellbar komplex und auch teuer. Die Forschungs- und Entwicklungskosten belaufen sich auf 200 Millionen Dollar, und der Motor kostet etwa 1,8 bis 2,1 Millionen Dollar, wenn wir uns für den V8 entscheiden.»

Für die Rückkehr zu den V8-Aggregaten spreche nicht nur die Gewichtsreduktion, sondern auch der lautere Sound, den viele GP-Fans und auch die meisten Formel-1-Stars vermissen. So erklärte etwa Charles Leclerc im Fahrerlager von Baku, als er auf ein mögliches V8-Comeback angesprochen wurde: «Das würde ich lieben!»

«Ich würde es wirklich begrüssen, wenn die Formel 1 wieder lauter wird. Ich bin mir nicht so sicher, wie es im nächsten Jahr sein wird, und wie sich die neue Generation von V6-Turbo-Hybridmotoren anfühlen wird. Ich frage mich auch, wie die Zweikämpfe damit ausfallen werden – denn ich gehe davon aus, dass sehr vieles neu sein wird», fuhr der Monegasse aus dem Ferrari-Team fort.

«Ich hoffe, dass es besser wird, aber ich würde eine Rückkehr zu den V8- oder V10-Motoren auf jeden Fall begrüssen, speziell wegen des Sounds. Diesen vermisse ich am meisten, denn er ist der Grund, warum ich mich in diesen Sport verliebt habe. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Gänsehaut bekam, als ich die GP-Renner in Monaco als Kind gehört habe. Ich denke, jetzt hat man nicht mehr das gleiche Gefühl, was sehr schade ist», betonte der 27-Jährige.



