Formel-1-Rookie Isack Hadjar: Das sind seine Stärken

Isack Hadjar startete mit einer grossen Enttäuschung in seine erste Formel-1-Saison, konnte daraufhin aber überzeugen. Racing Bulls-Teamchef Alan Permane erklärt, was den Formel-1-Rookie auszeichnet.

Bei seinem 15. GP-Einsatz schaffte Isack Hadjar, worauf Nico Hülkenberg mehr als ein Jahrzehnt gewartet hatte: Der Formel-1-Neuling durfte sein erstes GP-Podest feiern. Zusammen mit Sieger Oscar Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen aus dem Schwesternteam Red Bull Racing stand der Racing Bulls-Hoffnungsträger als Dritter auf dem Treppchen von Zandvoort.

Das Rennen auf dem niederländischen Traditionskurs hatte er von Startplatz 4 in Angriff genommen, nachdem er das bisher beste Qualifying-Ergebnis seiner noch jungen GP-Karriere erzielt hatte. Hadjar profitierte zwar vom Technikpech des McLaren-Piloten Lando Norris, der durch ein Ölleck eingebremst wurde. Dennoch zeigte er eine starke Fahrt, für die er viel Lob erntete.

Der Franzose, der mit seinem Crash in der Aufwärmrunde in Melbourne und seinen Tränen über das verhinderte GP-Debüt im Albert Park für Schlagzeilen gesorgt hatte, wurde schon vor dem Podest-Erfolg als möglicher Kandidat für das zweite Red Bull Racing-Cockpit neben Max Verstappen gehandelt. Zu Recht, wie Racing Bulls-Teamchef Alan Permane betont hat.

Der 58-jährige Ingenieur schwärmt über die Qualitäten des 20-Jährigen: «Seine grösste Stärke ist, dass er unglaublich schnell ist. Ohne diese Qualität wären alle anderen Stärken unbedeutend. Er verfügt über den nötigen Speed, wie wir gesehen haben. Und eine Eigenschaft, die ich an ihm mag, ist auch seine Fähigkeit, zuzuhören. Er ist bereit, Ratschläge und Hilfe anzunehmen. Er will nicht alles auf seine Art machen, sondern nimmt alles an, was ihm andere raten, und zieht seine Lehren daraus. Er ist manchmal etwas hart zu sich selbst, aber daran arbeitet er. Aber was die Stärken angeht, ist seine Freude am Lernen wahrscheinlich die grösste Eigenschaft, die heraussticht.»

Die Frage, ob Hadjar bereit für den Red Bull Racing-Aufstieg sei, beantwortet der Brite vorsichtig: «Das ist zu diesem Zeitpunkt noch schwer zu sagen, und zum Glück muss diese Entscheidung auch nicht jetzt getroffen werden. Ich bin mir sicher, dass das erst viel später in dieser Saison passieren wird. Wir müssen jetzt einfach sicherstellen, dass wir als Team an der Strecke die nötige Perfektion für ihn liefern. Und er muss auch eine perfekte Leistung zeigen. Wir haben gesehen: Wenn ihm das gelingt und das Auto gut ist und zur Strecke passt, dann kann er ein superstarkes Wochenende zeigen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20