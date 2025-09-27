Jacques Villeneuve: Wilde Theorie um Stallorder-Chaos

Die missglückte Stallorder des Ferrari-Duos in Baku bezeichneten Lewis Hamilton und Teamchef Fred Vasseur als «Fehleinschätzung». Der frühere GP-Pilot Jacques Villeneuve liefert eine andere Erklärung.

Weil Lewis Hamilton im Aserbaidschan-GP mit frischeren Reifen als sein vor ihm fahrender Teamkollege Charles Leclerc unterwegs war, bekam der Monegasse über Funk die Anweisung, den siebenfachen Weltmeister vorbeizulassen, damit dieser sein Glück bei den Vordermännern versuchen konnte.

Hamilton kam aber nicht weiter voran, deshalb wurde er zum Schluss des Rennens gebeten, den Platz zurückzugeben. Der Rekord-GP-Sieger verlangsamte auf der Zielgeraden auch, kreuzte die Linie aber letztlich etwas mehr als vier Zehntel vor seinem Stallgefährten.

Für den missglückten Positionstausch entschuldigte sich der 40-jährige Brite, und erklärte gleich nach dem Fallen der Zielflagge: «Ich habe die Mitteilung wirklich spät erhalten und war da ganz auf das Auto vor mir fokussiert. Auch wenn die Chance schwindend klein war, an ihm vorbeizukommen, hatte ich dennoch die Hoffnung, dass es klappen würde.» Und er beteuerte: «Das war einfach eine Fehleinschätzung meinerseits.»

Auch Teamchef Fred Vasseur sprach von einer Fehleinschätzung, doch das will Jacques Villeneuve nicht so recht glauben. Der Weltmeister von 1997 ist überzeugt: Hamilton hatte gar keine Lust, den achten Platz zurückzugeben.

Der Kanadier erklärte im Interview mit «OLBG.com»: «Lewis Hamilton hat das gut gemacht. Er hat das wirklich gut gemacht. Ferrari hat Leclerc gebeten, Lewis vorbeizulassen, aber das war gar nicht nötig. Lewis war mit seinen neuen Reifen ohnehin so viel schneller, dass er ihn sowieso überholt hätte. Die Teamorder war also unnötig. Ich schätze, deshalb wollte Lewis ihn auch nicht noch einmal vorbeilassen!»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20