Verstappen «grandios»: Ralf Schumacher krebst zurück

Formel-1-Champion Max Verstappen stellte auch in Baku seine Klasse unter Beweis – womit nicht viele gerechnet hatten. Auch der frühere GP-Pilot Ralf Schumacher gesteht: «Ich habe nicht damit gerechnet.»

Seit dem Italien-GP läuft es wieder richtig gut für Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen: Nachdem sich der Niederländer auf dem Highspeed-Kurs von Monza erst die Pole und dann den Sieg im Grand Prix gesichert hatte, wiederholte er das Kunststück auf dem Strassenkurs in Aserbaidschan: In Baku kreuzte er die Ziellinie mehr als 14 Sekunden vor dem Zweitplatzierten George Russell.

Damit sorgte er im Formel-1-Fahrerlager für einige hochgezogene Augenbrauen. Denn nicht viele hatten mit einer Wiederholung seines Triumphs von Italien gerechnet. Auch der frühere Formel-1-Pilot und heutige TV-Experte Ralf Schumacher gesteht im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse: «Das war aus meiner Sicht die grösste Überraschung.»

Und der Deutsche stellt klar: «Was mich betrifft: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern – aber in dem Fall muss ich das natürlich zurücknehmen. Ich habe nicht damit gerechnet. Denn in den Jahren zuvor war Sergio Pérez immer sehr nah dran und das letzte Jahr im Qualifying sogar besser. Und das passiert selten bei Max Verstappen. Ausserdem war auch das Auto nicht so gut. Aber jetzt war beides super, und Max hat eine grandiose Leistung gezeigt.»

Aber auch die Mannschaft von Red Bull Racing habe eine starke Performance an den Tag gelegt, ergänzt der 50-Jährige: «Das Team hat offensichtlich auch einen super Job gemacht, wenn man jetzt einfach mal Yuki Tsunoda als Gradmesser nimmt, der auch für seine Verhältnisse und im Verhältnis zum Rest des Jahres ein super Rennen gefahren ist.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20