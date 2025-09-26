Grosjean: Nach 5 Jahren zurück, zu Tränen gerührt

Fast fünf Jahre nach seinem Horror-Unfall in Bahrain ist Romain Grosjean erstmals wieder in einem Formel-1-Auto gefahren. Sein verspätetes Abschiedsrennen rührte den Franzosen zu Tränen, wie er verriet.

1762 Tage nach seinem schrecklichen Unfall kehrte Romain Grosjean zurück in ein Formel-1-Auto – und war zu Tränen gerührt! Der frühere Haas-F1-Fahrer fuhr am heutigen Freitag in Mugello einen Test für sein altes Team. Für Grosjean war es die erste Ausfahrt seit dem Bahrain-GP 2020, bei er schwer verunfallte.

Grosjean: «5 Jahre nach Bahrain jetzt hier in Mugello… Das war ein besonderer Tag. Danke an das Haas-Team, Gene Haas und Ayao Komatsu, die das ermöglicht haben. Es war sehr nass. Aber wie wir sagen: Eine verregnete Hochzeit ist eine glückliche Hochzeit. Es war ein fantastischer Tag. Am Anfang fühlte ich mich etwas eingerostet, aber dann kam alles wieder zurück. Ich durfte sogar einen stehenden Start machen, und wisst ihr was? Mein letzter stehender Start war 2020 in Bahrain.»

Grosjean fährt seitdem IndyCar, wo rollende Starts gefahren werden. In Bahrain, beim angesprochenen bislang letzten stehenden Start, verunfallte er direkt zu Rennbeginn, schlug in Kurve 3 hart in die Barriere ein. Sein Haas ging in Flammen auf und wie durch ein Wunder konnte sich Grosjean aus seinem brennenden Wrack befreien, erlitt nur kleinere Verbrennungen.

Grosjean: «Dieses Mal lief es viel besser, und ich bin sehr dankbar für diese einzigartige Gelegenheit, einige der Leute wiederzusehen, die 2016 in Australien dabei waren, und die neue Generation von Autos zu fahren.» Grosjean fuhr den 2023er-Haas im Rahmen des TPC, also Testen früherer Autos.

Die Testausfahrt in Mugello war für Grosjean das Abschiedsrennen, das er in der Formel 1 wegen des Unfalls nie bekam: Mit einem von seinen Kindern gestalteten Helm, den er eigentlich im letzten Rennen 2020 in Abu Dhabi tragen wollte. Und mit seinem früheren Renningenieur bei Lotus als «Mann im Ohr»: dem heutigen Haas-Teamchef Ayao Komatsu. Eine emotionale Rückkehr, die bei Grosjean Spuren hinterließ.

Der Franzose: «Es war fantastisch und ich bin sehr, sehr dankbar. Es gibt einfach keine anderen Worte dafür. Am Ende des Tages haben sie mich zu Tränen gerührt. Ich habe mein Visier unten gelassen, aber in meiner letzten Runde waren alle von Ferrari, Red Bull, Pirelli und natürlich das Haas F1 Team da und haben geklatscht und mir eine Art Ovation gegeben. Das hatte ich eigentlich in Abu Dhabi 2020 erwartet, aber ich glaube, heute war es sogar noch besser.»

