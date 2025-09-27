Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo: Klare Nr. 1
Luca di Montezemolo
40 Jahre lang stand Luca di Montezemolo in Diensten von Ferrari, von 1991 bis 2014 war er als Präsident der Kopf der berühmtesten Sportwagen-Marke der Welt tätig. Unter seiner Führung feierte die Scuderia aus Maranello zuletzt einen Fahrer-WM-Titel – 2007 mit Kimi Räikkönen – und den Gesamtsieg in der Konstrukteursmeisterschaft (2008).
Der älteste GP-Rennstall der Welt liegt dem charismatischen Manager immer noch am Herzen. Deshalb schaut er sich die Rennen auch immer noch an. Meist tue er das alleine, und er habe über die Jahre schon zwei Fernseher zertrümmert, wie er anlässlich der London-Premiere der Doku «Luca: Seeing Red», die von seinem Leben und Wirken handelt, gegenüber Reuters verriet.
Montezemolo nutzte auch die Chance, um nach der gut besuchten Premiere voller Formel-1-Prominenz auch seine Meinung über seine aktuelle Nummer 1 unter den GP-Stars zu äussern. Er erklärte: «Ich muss sagen, dass aktuell Max Verstappen für mich die klare Nummer 1 ist – und das mit grossem Abstand. Selbst im vergangenen Rennen in Baku hat er unter schwierigen Bedingungen nie die Kontrolle verloren.»
«Er war immer schnell und macht nie Fehler», stellte der Italiener dem vierfachen Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team ein gutes Zeugnis aus. Und er betonte: «Carlos Sainz und Charles Leclerc waren eine sehr gute Fahrer-Paarung. Aber es steht ausser Frage, dass Verstappen in meinen Augen mit grossem Abstand der Beste ist.»
