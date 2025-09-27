Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo: Klare Nr. 1

Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Formel 1 geht. Der 78-Jährige aus Bologna erklärte unlängst auch, welchen Fahrer er aktuell als klare Nummer 1 ansieht.

40 Jahre lang stand Luca di Montezemolo in Diensten von Ferrari, von 1991 bis 2014 war er als Präsident der Kopf der berühmtesten Sportwagen-Marke der Welt tätig. Unter seiner Führung feierte die Scuderia aus Maranello zuletzt einen Fahrer-WM-Titel – 2007 mit Kimi Räikkönen – und den Gesamtsieg in der Konstrukteursmeisterschaft (2008).

Der älteste GP-Rennstall der Welt liegt dem charismatischen Manager immer noch am Herzen. Deshalb schaut er sich die Rennen auch immer noch an. Meist tue er das alleine, und er habe über die Jahre schon zwei Fernseher zertrümmert, wie er anlässlich der London-Premiere der Doku «Luca: Seeing Red», die von seinem Leben und Wirken handelt, gegenüber Reuters verriet.

Montezemolo nutzte auch die Chance, um nach der gut besuchten Premiere voller Formel-1-Prominenz auch seine Meinung über seine aktuelle Nummer 1 unter den GP-Stars zu äussern. Er erklärte: «Ich muss sagen, dass aktuell Max Verstappen für mich die klare Nummer 1 ist – und das mit grossem Abstand. Selbst im vergangenen Rennen in Baku hat er unter schwierigen Bedingungen nie die Kontrolle verloren.»

«Er war immer schnell und macht nie Fehler», stellte der Italiener dem vierfachen Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team ein gutes Zeugnis aus. Und er betonte: «Carlos Sainz und Charles Leclerc waren eine sehr gute Fahrer-Paarung. Aber es steht ausser Frage, dass Verstappen in meinen Augen mit grossem Abstand der Beste ist.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20