Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo: Klare Nr. 1

Von Vanessa Georgoulas
Luca di Montezemolo
© Zak Mauger / Getty Images

Luca di Montezemolo

Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Formel 1 geht. Der 78-Jährige aus Bologna erklärte unlängst auch, welchen Fahrer er aktuell als klare Nummer 1 ansieht.
40 Jahre lang stand Luca di Montezemolo in Diensten von Ferrari, von 1991 bis 2014 war er als Präsident der Kopf der berühmtesten Sportwagen-Marke der Welt tätig. Unter seiner Führung feierte die Scuderia aus Maranello zuletzt einen Fahrer-WM-Titel – 2007 mit Kimi Räikkönen – und den Gesamtsieg in der Konstrukteursmeisterschaft (2008).

Der älteste GP-Rennstall der Welt liegt dem charismatischen Manager immer noch am Herzen. Deshalb schaut er sich die Rennen auch immer noch an. Meist tue er das alleine, und er habe über die Jahre schon zwei Fernseher zertrümmert, wie er anlässlich der London-Premiere der Doku «Luca: Seeing Red», die von seinem Leben und Wirken handelt, gegenüber Reuters verriet.

Montezemolo nutzte auch die Chance, um nach der gut besuchten Premiere voller Formel-1-Prominenz auch seine Meinung über seine aktuelle Nummer 1 unter den GP-Stars zu äussern. Er erklärte: «Ich muss sagen, dass aktuell Max Verstappen für mich die klare Nummer 1 ist – und das mit grossem Abstand. Selbst im vergangenen Rennen in Baku hat er unter schwierigen Bedingungen nie die Kontrolle verloren.»

«Er war immer schnell und macht nie Fehler», stellte der Italiener dem vierfachen Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team ein gutes Zeugnis aus. Und er betonte: «Carlos Sainz und Charles Leclerc waren eine sehr gute Fahrer-Paarung. Aber es steht ausser Frage, dass Verstappen in meinen Augen mit grossem Abstand der Beste ist.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0

Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20

