Max Verstappen (3.): Gefährlich zuversichtlich

​Formel-1-Champion und McLaren-Jäger Max Verstappen hat im ersten und zweiten Training von Singapur die drittschnellste Zeit erzielt. Der Niederländer ist mit der Arbeit sichtlich zufrieden.

Singapur ist für Max Verstappen eine offene Rechnung: Auf dieser Bahn hat er noch nie gewonnen, hier hat sich Red Bull Racing immer wieder schwergetan, denn der wellige Strassenkurs mit den engen Kurven und dem Randsteingehoppel liegt den RB-Modellen nicht besonders.

Aber die Rennmanschaft aus Milton Keynes (England) hat aufgeholt, und das zeigt sich auch am ersten Trainingstag von Singapur: Max Verstappen im ersten Training Dritter und auch im zweiten.

Der vierfache Formel-1-Champion ist mit der Arbeit sichtlich zufrieden und sagt nach den ersten 120 Trainingsminuten: «Wir hatten im ersten Training einen soliden Beginn, wir haben früh einen guten Rhythmus gefunden, der Wagen lag nicht schlecht – ein ermutigender Anfang, so wie zuvor auch in Monza und Baku.»

«Wir haben dann im zweiten Training die Arbeit verfeinert und einige Varianten ausprobiert, deren Auswirkungen wir noch besser verstehen müssen. Aber alles in allem war das ein befriedigender erster Tag, auch wenn wir am Schluss nicht ganz schnell genug waren, um die Bestzeit zu krallen.»

«Wir dürfen mit der bisherigen Arbeit zufrieden sein. Ob das am Samstag und Sonntag reicht, um ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe der Pole und später des GP-Sieges, das ist noch nicht zu sagen. In einem zweiten Training ist es auch für uns schwierig, das wahre Kräfteverhältnis einzuschätzen. Am Samstag nach dem Abschlusstraining werden wir schlauer sein.»

«Nun sehen wir uns die ganzen Daten aus den Trainings an, dann geht es um Detail-Optimierungen, mit Augenmerk auf den Verschleiss der Hinterreifen im Rennen, die hier in der Regel zum Überhitzen neigen. Wir müssen in allen Bereichen zulegen und versuchen, die Gegner weiter unter Druck zu setzen.»



Schlusswort von Formel-1-Champion Jenson Button: «Einen Max Verstappen sollte man nie abschreiben, er strotzt vor Selbstbewusstsein nach seinen Siegen in Monza, Baku und mit dem Sportwagen auf dem Nürburgring, und er hatte jetzt einen wirklich starken ersten Tag, keine Selbstverständlichkeit auf dieser Strecke. Ich traue ihm durchaus zu, dass er auch hier glänzen kann. Und er hat im WM-Kampf gegen Piastri und Norris nichts zu verlieren.»





2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit