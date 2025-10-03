Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Piastri (McLaren/1.) in Singapur: Keine Lach-Nummer

Von Mathias Brunner
Oscar Piastri
© ZakMaugerLAT/Getty Images

Oscar Piastri

​WM-Leader Oscar Piastri hatte am ersten Trainingstag von Singapur die Lacher auf seiner Seite (mit zwei schrägen Kommentaren), aber eine Lach-Nummer ist er nicht – Bestzeit im McLaren.
Der 24-jährige Australier Oscar Piastri ist mit einem trockenen Humor gesegnet, trocken wie ein guter Martini. Als ihm im ersten Training Lewis Hamilton im Weg stand, knurrte Piastri am Funk: «Ich hoffe, dass Ferrari eines Tages die Rückspiegel erfinden wird.»

Und nach seiner Bestzeit im zweiten Training meldete sich der WM-Leader so am McLaren-Funk: «Bevor ich es vergessen – der Knopf des Kühlsystems ist ziemlich schwer zu drehen. Ich wollte eigentlich sagen, der Knubbel ist ziemlich steif, aber ich schätze, das sollte man im Fernsehen nicht sagen.»

Was im Fernsehen hingegen gesagt werden darf: Piastri hat die Enttäuschung von Baku abgestreift (Mauerkuss in der Quali, Unfall zu Beginn des Grand Prix) und hat in den Strassen der Marina Bay von Singapur Bestzeit erzielt.

Der neunfache GP-Sieger schätzt seine Leistung so ein: «Wir sind zum Qualifying gut aufgestellt. Ich habe am Ende mit den Medium-Reifen meinen Rhythmus gefunden, und dann fühlten sich auch die Soft-Reifen gut an.»

«Klar ist das freie Training nicht sehr repräsentativ, aber das Auto fühlt sich gut an Ich habe heute viel gelernt, und das ist das Ziel des Trainings. Das war ein guter Tag.»

«Hier ist das Qualifying von noch grösserer Bedeutung als sonst. Du willst dich so weit vorne qualifizieren wie es geht, um die Unwägbarkeiten des Rennens zu verringern. Weiter hinten im Feld, weiss du nie, was dir zustossen kann.»

2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min
02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197
06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711
13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319
16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645
18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139

1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860
10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128
11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378
14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324
20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

