Piastri (McLaren/1.) in Singapur: Keine Lach-Nummer

​WM-Leader Oscar Piastri hatte am ersten Trainingstag von Singapur die Lacher auf seiner Seite (mit zwei schrägen Kommentaren), aber eine Lach-Nummer ist er nicht – Bestzeit im McLaren.

Der 24-jährige Australier Oscar Piastri ist mit einem trockenen Humor gesegnet, trocken wie ein guter Martini. Als ihm im ersten Training Lewis Hamilton im Weg stand, knurrte Piastri am Funk: «Ich hoffe, dass Ferrari eines Tages die Rückspiegel erfinden wird.»

Und nach seiner Bestzeit im zweiten Training meldete sich der WM-Leader so am McLaren-Funk: «Bevor ich es vergessen – der Knopf des Kühlsystems ist ziemlich schwer zu drehen. Ich wollte eigentlich sagen, der Knubbel ist ziemlich steif, aber ich schätze, das sollte man im Fernsehen nicht sagen.»

Was im Fernsehen hingegen gesagt werden darf: Piastri hat die Enttäuschung von Baku abgestreift (Mauerkuss in der Quali, Unfall zu Beginn des Grand Prix) und hat in den Strassen der Marina Bay von Singapur Bestzeit erzielt.

Der neunfache GP-Sieger schätzt seine Leistung so ein: «Wir sind zum Qualifying gut aufgestellt. Ich habe am Ende mit den Medium-Reifen meinen Rhythmus gefunden, und dann fühlten sich auch die Soft-Reifen gut an.»



«Klar ist das freie Training nicht sehr repräsentativ, aber das Auto fühlt sich gut an Ich habe heute viel gelernt, und das ist das Ziel des Trainings. Das war ein guter Tag.»



«Hier ist das Qualifying von noch grösserer Bedeutung als sonst. Du willst dich so weit vorne qualifizieren wie es geht, um die Unwägbarkeiten des Rennens zu verringern. Weiter hinten im Feld, weiss du nie, was dir zustossen kann.»





2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit