George Russell zu Crash: «Besser heute als morgen»

Mercedes-Pilot George Russell war der Erste, der in Singapur Bekanntschaft mit der Mauer machte. Der Brite war nach seinem verfrühten Aus im 2. Training etwas ratlos und erklärte, warum er Glück im Unglück hatte.

Für George Russell war das zweite freie Training auf dem Marina Bay Street Circuit schon nach 20 Minuten gelaufen: Der Routinier aus dem Mercedes-Werksteam verlor beim Anbremsen auf die Kurve 16 die Kontrolle über sein Heck und lenkte dagegen, was ihn geradeaus in die TecPro-Barriere fahren liess.

Weil der Brite dabei den Frontflügel einbüsste und die Streckenbegrenzung wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden musste, dauerte die Zwangspause elf Minuten. Russell erklärte hinterher zu seinem Abflug: «Das war ehrlich gesagt etwas eigenartig.»

«Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist», gestand der 27-Jährige. Und er schilderte: «Ich stieg etwas früher in die Eisen, und bin etwas langsamer in die Kurve eingebogen, dennoch habe ich das Heck verloren.»

«Zum Glück bin ich mit der Front in die Wand, sodass der Schaden nicht zu gross war. Dennoch war das Training damit gelaufen. Das ist natürlich etwas ärgerlich, und mir tut es auch leid fürs Team, aber sowas soll besser heute als morgen passieren», tröstete er sich.

Mit Blick auf den gesamten Trainingsfreitag – die erste Session hatte er als Elftschnellster abgeschlossen – ergänzte der Sternfahrer: «Das erste Training war eine Herausforderung, aber ich hatte ein viel besseres Gefühl auf den ersten Runden und auch das Tempo schien besser zu sein. Das war nicht unser bester Freitag, aber die Streckenverhältnisse hier ändern sich immer stark, und es könnte regnen, deshalb mache ich mir keine allzu grossen Sorgen.»

2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit