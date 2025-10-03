Lando Norris (McLaren/5.): Rückfall in Singapur

​Da ist er wieder, der unsichere, der mit sich hadernde Lando Norris. Während McLaren-Stallgefährte und Titelrivale Oscar Piastri in Singapur zur Bestzeit raste, kommt Norris nicht in die Gänge.

Seit seinem Sieg in Ungarn ist der Wurm drin bei Lando Norris: keine Pole-Position, nur ein Podestplatz. Ausfall in Zandvoort, Zweiter in Monza, nur Siebter in Baku.

Norris konnte in Aserbaidschan keine Profit ziehen aus den Fehlern von Oscar Piastri (Mauerkuss in der Quali, Unfall im Rennen), und sein Selbstvertrauen scheint angeschlagen zu sein.

Nach Platz 5 im zweiten Training zum Nachtrennen von Singapur, samt Kollision in der Boxengasse mit dem Ferrari von Charles Leclerc, stöhnt der Engländer: «Das war ein schwieriger Tag für mich, ich habe mich mit dem Auto nicht besonders wohl gefühlt.»

Das zeigte sich auch in einem Wortwechsel mit seinem Renningenieur Will Joseph. Da meinte Norris auf einen Vorschlag seines Weggefährten patzig: «Mein Auto ist nicht eine halbe Sekunde langsamer, oder? Mein Fahrstil ist eine halbe Sekunde langsamer.»



Norris in seiner Medienrunde: «Ich vermisse all die Gefühle, die ich letztes Jahr hier hatte, also gibt es viel zu verbessern. Es war einfach ein schlechter Tag.»



Zur Erinnerung: Vor zwölf Monaten hat Norris in Singapur von Pole-Position gewonnen.



Lando fährt fort: «Oscar ist schnell, also habe ich in Sachen Rennwagen nichts zu beanstanden. Ich habe heute keine gute Leistung gezeigt.»



Sportwagen-Weltmeister Anthony Davidson, in Singapur für die Kollegen von Sky an der Arbeit: «Vielleicht ist er durch die Kollision in der Boxengasse mit Leclerc ein wenig verunsichert worden. So etwas kann einen schon mal aus der Bahn werfen.»



Und Formel-1-Champion Jenson Button gibt zu bedenken: «Wenn dir dein Stallgefährte eine halbe Sekunde aufbrät, dann stellst du dich natürlich in Frage. Er hat viele Fehler gezeigt und nie eine gute Runde zusammenbekommen. Er wird das am Samstag besser machen, da bin ich mir ganz sicher.»





2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,231

1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit