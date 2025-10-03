Dr. Marko: «Der beste Singapur-Freitag seit Jahren»

Dr. Helmut Marko hat betont, dass sich erst in Singapur zeigen werde, wie gross der Fortschritt ist, den Red Bull Racing mit dem RB21 gemacht hat. Nach einem vielversprechenden Auftakt bleibt er dennoch vorsichtig.

In Monza brachte Red Bull Racing ein Upgrade mit, das Titelverteidiger Max Verstappen die Chance auf weitere GP-Siege in diesem Jahr eröffnet hat. Der neue Unterboden hat sich auf der Highspeed-Strecke von Monza und auf dem Strassenkurs von Baku bewährt. An beiden Wochenenden holte sich der vierfache Champion erst die Pole und dann den GP-Sieg.

Dennoch mahnten Verstappen selbst und auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, dass man das Rennwochenende auf dem Marina Bay Circuit in Singapur abwarten müsse, um zu wissen, wie gross der Fortschritt wirklich ist, der mit den neuesten Teilen gemacht werden konnte. Und der Auftakt verlief vielversprechend.

«Das war der beste Singapur-Freitag, den wir seit vielen Jahren hatten. Wir haben also definitiv einen Schritt nach vorne machen können. Ich denke, im Qualifying wird es um Hunderstelsekunden gehen», erklärte Marko nach der zweiten Trainingssession, die Max Verstappen als Drittschnellster und Yuki Tsunoda als Elftschnellster abgeschlossen hat.

«Aber im Renntrimm kann es niemand sagen, denn wegen der beiden roten Flaggen konnte keiner echte Longruns absolvieren. Und natürlich gibt es immer noch ein paar Kleinigkeiten, die man anpassen muss. Aber letztlich sollte es im Qualifying sehr, sehr eng werden», prophezeite der Grazer.

Auf das Feedback des Titelverteidigers angesprochen verriet Marko: «Das Auto ist besser. In der Vergangenheit beschwerte er sich ja immer, dass es wie ein Känguru hüpft. Nun ist es beim Ritt über die Randsteine sehr viel besser. Es untersteuert auch weniger. Es müssen also nur noch kleine Anpassungen vorgenommen werden, die hoffentlich funktionieren.»

Gleichzeitig warnte der 82-Jährige: «Bisher sieht alles positiv aus, aber wir können nichts über die Longruns sagen, deshalb sollten wir abwarten und schauen, wie es am Samstag laufen wird.» Auch auf das Ziel angesprochen, winkte er ab: «Es ist noch zu früh, um das zu formulieren. Wir sollten das dritte Training abwarten.»



2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit