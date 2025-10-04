Charles Leclerc: Das sagt er zum Crash mit Norris
Charles Leclerc
Das Wochenende auf dem Marina Bay Street Circuit begann für Charles Leclerc erfreulich. Der Ferrari-Star drehte im ersten Training 25 Runden und schaffte es bei seiner persönlichen Bestleistung in 1:31,266 min um die 4,927 km lange Runde. Damit war er der Zweitschnellste, sein Rückstand auf die Bestzeit von Fernando Alonso betrug nur eineinhalb Zehntel.
Am Abend, als die GP-Stars bei ähnlichen Bedingungen wie im Qualifying und Rennen Gas gaben, war er aber nur noch der Neuntschnellste. Die Lücke zur Tagesbestzeit wuchs auf siebeneinhalb Zehntel an. Und der Monegasse hatte auch ein unliebsames Treffen mit Lando Norris in der Boxengasse, weil er just in jenem Moment losgeschickt wurde, als der McLaren-Star angebraust kam. Er bugsierte den Papaya-Renner damit in die Wand.
Danach fasste Leclerc zusammen: «Das erste Training war gut, das zweite dann aber sehr knifflig. Das Problem waren die roten Flaggen, der Verkehr und der Zwischenfall in der Boxengasse. Da war viel los, und nicht viel davon war positiv.»
«Aber wir werden jetzt wieder Kraft tanken und stärker zurückkehren», versprach der 27-Jährige. Und er tröstete sich: «Das Gute ist, dass unser Auto über das nötige Tempo verfügt.»
Zur Kollision mit Norris, wegen der sein Team eine Strafe von 10.000 Euro kassierte, sagte er: «Ich habe mit dem Mechaniker gesprochen, und da gab es wohl eine Verwirrung mit den beiden McLaren, die zur gleichen Zeit von der Box kamen. Er dachte, sie sind etwas langsamer, und deshalb gab er kein Signal zum Stopp. Aber so etwas kann passieren.»
2. Training, Singapur
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min
02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197
06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711
13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319
16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645
18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139
20. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,231
1. Training, Singapur
01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860
10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128
11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378
14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324
20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit