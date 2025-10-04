Charles Leclerc: Das sagt er zum Crash mit Norris

Im ersten freien Singapur-Training konnte Charles Leclerc noch mit der zweitschnellsten Rundenzeit glänzen. Am Ende des Tages musste er sich aber mit dem neunten Platz begnügen. Das lag an mehreren Faktoren.

Das Wochenende auf dem Marina Bay Street Circuit begann für Charles Leclerc erfreulich. Der Ferrari-Star drehte im ersten Training 25 Runden und schaffte es bei seiner persönlichen Bestleistung in 1:31,266 min um die 4,927 km lange Runde. Damit war er der Zweitschnellste, sein Rückstand auf die Bestzeit von Fernando Alonso betrug nur eineinhalb Zehntel.

Am Abend, als die GP-Stars bei ähnlichen Bedingungen wie im Qualifying und Rennen Gas gaben, war er aber nur noch der Neuntschnellste. Die Lücke zur Tagesbestzeit wuchs auf siebeneinhalb Zehntel an. Und der Monegasse hatte auch ein unliebsames Treffen mit Lando Norris in der Boxengasse, weil er just in jenem Moment losgeschickt wurde, als der McLaren-Star angebraust kam. Er bugsierte den Papaya-Renner damit in die Wand.

Danach fasste Leclerc zusammen: «Das erste Training war gut, das zweite dann aber sehr knifflig. Das Problem waren die roten Flaggen, der Verkehr und der Zwischenfall in der Boxengasse. Da war viel los, und nicht viel davon war positiv.»

«Aber wir werden jetzt wieder Kraft tanken und stärker zurückkehren», versprach der 27-Jährige. Und er tröstete sich: «Das Gute ist, dass unser Auto über das nötige Tempo verfügt.»

Zur Kollision mit Norris, wegen der sein Team eine Strafe von 10.000 Euro kassierte, sagte er: «Ich habe mit dem Mechaniker gesprochen, und da gab es wohl eine Verwirrung mit den beiden McLaren, die zur gleichen Zeit von der Box kamen. Er dachte, sie sind etwas langsamer, und deshalb gab er kein Signal zum Stopp. Aber so etwas kann passieren.»



2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,231





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit