Singapur-GP kompakt: Wetter, Live-Ticker, Erfolge

​An diesem 4. Oktober geht es auf dem Marina Bay Circuit von Singapur um die Pole-Position. Wir sagen, was das Wetter macht und wer bislang beim Strassenrennen auf dem besten Startplatz stand.

Die Spannung steigt an der Marina Bay von Singapur: Wer schnappt sich die beste Ausgangslage für den schwierigen Strassen-GP?

Das freie Training hat gezeigt: Das könnte eine knappe Kiste werden zwischen den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris sowie Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing.

Aber auch Ferrari und Mercedes sollte keiner abschreiben. Und der scheinbar ewig junge Fernando Alonso im Aston Martin hat fabelhaften Speed gezeigt. Wenn das so weitergeht, kann der 44-jährige Spanier in den ersten drei Startreihen auftauchen.

Heisse Frage Stunden vor der Quali: Was macht das wankelmütige Wetter in Singapur?



Die Vorhersage der lokalen Meteorologen – unter bedecktem Himmel wird es in aller Wahrscheinlichkeit trocken bleiben, Regen kommt, aber erst am Renn-Sonntag.



Wie die Quali verläuft, darüber halten wir Sie ab ca. 14.30 Uhr mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.





In Singapur auf Pole

2024 Lando Norris (GB), McLaren

2023 Carlos Sainz (E), Ferrari

2022 Charles Leclerc (MC), Ferrari

2019 Charles Leclerc (MC), Ferrari

2018 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2012 Lewis Hamilton (GB), McLaren

2011 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2010 Fernando Alonso (E), Ferrari

2009 Lewis Hamilton (GB), McLaren

2008 Felipe Massa (BR), Ferrari



Wie sich die Action entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Singapur-GP im TV

Samstag, 4. Oktober

09.45 Sky Sport F1 – GP Aserbaidschan kompakt

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Drittes Training

12.40 ServusTV – Max Verstappen: Abseits der Strecke

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Oktober

07.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

11.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Grosser Preis von Singapur

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.10 ServusTV – Das Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.45 ORF 1 – Rennen Wiederholung





2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit