Singapur-GP kompakt: Wetter, Live-Ticker, Erfolge
Max Verstappen in Singapur
Die Spannung steigt an der Marina Bay von Singapur: Wer schnappt sich die beste Ausgangslage für den schwierigen Strassen-GP?
Das freie Training hat gezeigt: Das könnte eine knappe Kiste werden zwischen den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris sowie Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing.
Aber auch Ferrari und Mercedes sollte keiner abschreiben. Und der scheinbar ewig junge Fernando Alonso im Aston Martin hat fabelhaften Speed gezeigt. Wenn das so weitergeht, kann der 44-jährige Spanier in den ersten drei Startreihen auftauchen.
Heisse Frage Stunden vor der Quali: Was macht das wankelmütige Wetter in Singapur?
Die Vorhersage der lokalen Meteorologen – unter bedecktem Himmel wird es in aller Wahrscheinlichkeit trocken bleiben, Regen kommt, aber erst am Renn-Sonntag.
Wie die Quali verläuft, darüber halten wir Sie ab ca. 14.30 Uhr mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.
In Singapur auf Pole
2024 Lando Norris (GB), McLaren
2023 Carlos Sainz (E), Ferrari
2022 Charles Leclerc (MC), Ferrari
2019 Charles Leclerc (MC), Ferrari
2018 Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari
2016 Nico Rosberg (D), Mercedes
2015 Sebastian Vettel (D), Ferrari
2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing
2012 Lewis Hamilton (GB), McLaren
2011 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing
2010 Fernando Alonso (E), Ferrari
2009 Lewis Hamilton (GB), McLaren
2008 Felipe Massa (BR), Ferrari
Wie sich die Action entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker.
2. Training, Singapur
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min
02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197
06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711
13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319
16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645
18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139
1. Training, Singapur
01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860
10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128
11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378
14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324
20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit