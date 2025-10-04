Live-Ticker Singapur-Quali: Wer holt Pole-Position?

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Mathias Brunner
Max Verstappen kann in Singapur seine dritte F1-Pole in Folge einfahren
​Grosse Spannung vor dem Abschlusstraining zum Nacht-GP von Singapur: McLaren, Max Verstappen, Ferrari, Mercedes, Alonso, jeder hat Chancen auf eine Spitzenplatzierung an der Marina Bay.
Zuletzt in Baku hat das Abschlusstraining – halten Sie sich fest! – länger gedauert als jeder Grand Prix der Saison 2025. Grund: Gleich sechs Mal musste die Action mit der roten Flagge angehalten werden.

Der Strassenkurs von Singapur ist gleich schwierig wie jener in Aserbaidschan, also machen wir uns auf Einiges gefasst.

Das freie Training hat angedeutet: Oscar Piastri musste schon eine sehr gute Runde zeigen, um die Nase vorn zu haben, Lando Norris im anderen McLaren haderte sich seinen Fahrfehlern, Isack Hadjar (Racing Bulls) verblüffte mit der zweitschnellsten Zeit, Max Verstappen lauerte auf P3.

Auch die Fahrer von Mercedes und Ferrari sollte keiner abschreiben, auch nicht Aston Martin-Star Fernando Alonso. Alles ist also angerichtet für ein spannendes Abschlusstrianing.

Lesen Sie hier in unseren Live-Ticker, wie sich die Action an der Marina Bay von Singapur entwickelt.


Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

