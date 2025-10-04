Yuki Tsunoda: Klare Ansage von Dr. Helmut Marko
Der Auftakt ins Singapur-Wochenende verlief für Yuki Tsunoda nicht nach Wunsch. Der Abstand zur Spitze und zu seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen wurde im Laufe des Trainingsfreitags grösser. Im ersten Training belegte er mit 1:31,860 min noch den neunten Platz auf der Zeitenliste. Von Fernando Alonsos Bestzeit trennten ihn 0,744 sec.
Im zweiten Training musste sich Tsunoda mit dem elften Platz begnügen. Und die Lücke zum Tagesschnellsten Oscar Piastri betrug fast eine Sekunde. Auch der Unterschied zu seinem Teamkollegen Max Verstappen wuchs von 0,468 sec im ersten Training auf 0,851 sec in der zweiten Session an.
Entsprechend nüchtern fällt das Urteil von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko zur Leistung des Japaners. «Er war ganz okay, aber er muss Max näher kommen», stellte der Grazer am Ende des Trainingsfreitags klar.
Tsunoda selbst sagt: «Das war für alle ein kniffliger Tag, weil die zweite Session immer wieder unterbrochen wurde. Und das ist auf dieser Strecke natürlich nicht ideal, denn man braucht seine Runden, um das nötige Vertrauen zu finden. Es ist auch ziemlich schwierig, den neuen Reifen in der ersten Runde auf Temperatur zu bringen. Darauf werden wir uns konzentrieren.»
2. Training, Singapur
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min
02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197
06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711
13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319
16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645
18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139
20. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,231
1. Training, Singapur
01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860
10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128
11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378
14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324
20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit