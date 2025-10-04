Yuki Tsunoda: Klare Ansage von Dr. Helmut Marko

Für Yuki Tsunoda verlief der Start ins Wochenende auf dem Marina Bay Street Circuit nicht unbedingt erfreulich. Nach den ersten beiden Trainingsstunden gab es eine klare Ansage von Dr. Helmut Marko.

Der Auftakt ins Singapur-Wochenende verlief für Yuki Tsunoda nicht nach Wunsch. Der Abstand zur Spitze und zu seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen wurde im Laufe des Trainingsfreitags grösser. Im ersten Training belegte er mit 1:31,860 min noch den neunten Platz auf der Zeitenliste. Von Fernando Alonsos Bestzeit trennten ihn 0,744 sec.

Im zweiten Training musste sich Tsunoda mit dem elften Platz begnügen. Und die Lücke zum Tagesschnellsten Oscar Piastri betrug fast eine Sekunde. Auch der Unterschied zu seinem Teamkollegen Max Verstappen wuchs von 0,468 sec im ersten Training auf 0,851 sec in der zweiten Session an.

Entsprechend nüchtern fällt das Urteil von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko zur Leistung des Japaners. «Er war ganz okay, aber er muss Max näher kommen», stellte der Grazer am Ende des Trainingsfreitags klar.

Tsunoda selbst sagt: «Das war für alle ein kniffliger Tag, weil die zweite Session immer wieder unterbrochen wurde. Und das ist auf dieser Strecke natürlich nicht ideal, denn man braucht seine Runden, um das nötige Vertrauen zu finden. Es ist auch ziemlich schwierig, den neuen Reifen in der ersten Runde auf Temperatur zu bringen. Darauf werden wir uns konzentrieren.»



2. Training, Singapur

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,714 min

02. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,846

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,857

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,877

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,197

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,222

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,298

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,299

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,466

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,491

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,708

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,711

13. Alex Albon (T), Williams, 1:32,060

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,069

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,319

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,458

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,645

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,719

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,139

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,231





1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit