Max Verstappen (2.): Von «Kumpel» Norris eingebremst!

​Max Verstappen verpasst seine erste Singapur-Pole erneut. Der Red Bull Racing-Star muss sich an der Marina Bay George Russell geschlagen geben und erklärt, wieso er von Lando Norris genervt ist.

Startplatz 2 für Max Verstappen im spannenden Abschlusstraining zum Grand Prix von Singapur, nur George Russell war schneller als der vierfache Champion. Aber der 28-jährige Niederländer ist mit seiner Platzierung nicht happy, er weiss, dass mehr drin gewesen wäre.

Kurz nach Schluss der Quali meldete sich Verstappen-Renningenieur Gianpiero Lambiase mit hörbarer Ironie am Funk: «Da kannst du dich ja dann bei deinem Kumpel bedanken.»

Was war da los?

Bilder zeigen: Verstappen auf seiner letzten fliegenden Runde, flott unterwegs, dann gondelte ausgerechnet sein Kumpel Lando Norris vor ihm auf der Bahn herum. Max fuhr die Faust aus dem Cockpit und brach seinen Versuch ab. Damit war P2 von Verstappen besiegelt (auch 2017, 2018 und 2024 war er Zweitschnellster).

Was Max nervt: Seine erste Singapur-Pole war in Reichweite.



Was Max freut: Seine WM-Rivalen liegen hinter ihm, Leader Oscar Piastri ist Dritter, Lando Norris ist hinter Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli Fünfter.



Verstappen über seine Quali: «Es wäre knapp geworden, ich war mit meiner Runde zufrieden – bis ich auf Lando auflief. Wenn du in der Quali dann einen Gegner leicht vor dir hast, erzeugt das so viele Luftwirbel, da kannst du gleich aufhören.»



«Klar ist es schade, wie das gelaufen ist, aber wir haben ein sehr solides Wochenende, ohne Schwierigkeiten, der Wagen fühlt sich so gut an wie in Monza und Baku. Das macht Mut fürs Rennen.»



«Alles wird nun vom Rennverlauf abhängen, denn mit Safety Car-Phasen kann hier alles schnell mal chaotisch werden. Ich verkopfe das nicht und lass das alles auf mich zukommen.»



«Zum dritten Mal in Folge konnte wir schon am ersten Trainingstag eine gute Abstimmung erreichen, der Speed ist solide, wir mussten nur an Details feilen. Aus dieser Perspektive bin ich sehr zufrieden.»



«Schade ist halt – alle Spitzenfahrer wissen, dass man einen Abstand lässt, hier in Singapur sind das drei Sekunden, sonst leidet die Aerodynamik in der verwirbelten Luft. Auf der anderen Siete: So etwas kann auf einem Strassenkurs schnell mal passieren, es bringt auch nichts mehr, darüber zu lamentieren.»



Sucht Max jetzt das Gespräch mit Lando? «Nein, wozu auch? Das kann jedem passieren, auch wenn ich schon er Ansicht bin, er hätte diese Szene durchaus vermeiden können, mit nur zehn Autos auf der Bahn.»





Qualifying, Singapur

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141

12. Alex Albon (T), Williams, 1:30,202

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,235

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261