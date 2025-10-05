Ferrari-Teamchef Vasseur: Leclerc/Hamilton gebremst

​Gemäss Ferrari-Steuermann Fred Vasseur wurden in Singapur seine Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton eingebremst, oder eben gerade nicht – Schwierigkeiten mit den Bremsen schon ab Runde 3.

McLaren ist in Singapur zum zehnten Mal in der Historie des Traditionsrennstalls Konstrukteurs-Champion geworden, Ferrari muss weiter auf einen neuen Titelgewinn warten, der letzte geht auf das Jahr 2008 zurück.

In Singapur war – ein weiteres Mal – nicht an den Sieg zu denken. Teamchef Fred Vasseur sagt: «Die Probleme begannen bereits vor dem Qualifying. Wir konnten nicht das Beste aus dem Auto und den Fahrern herausholen.»

Das mässige Ergebnis in der Quali (Hamilton Sechster, Leclerc Siebter) führte direkte zu Überhitzungsproblemen der Bremsanlage, so dass zuerst Charles Leclerc und dann Lewis Hamilton vom Gas gehen mussten, um die Bremsen wieder in den normalen Nutzbereich und das Auto ins Ziel zu bringen. Am Ende spiegeln der sechste und siebte Platz das Wochenende von Ferrari ziemlich genau wider.



Vasseur weiter: «Wir konnten im dritten Quali-Segment den guten Speed nicht aus dem Wagen holen, den wir in Q1 gezeigt hatten. Mitten im Feld ergaben sich dann schon ab der dritten Runde erhebliche Probleme mit der Kühlung der Bremsen.»



«Als wir mit Hamilton etwas mehr Druck gemacht haben, war das Tempo gut, mehr als gut sogar. Das Problem ist jedoch, dass wir nur während einer ganz kurzen Phase des Rennens diesen Druck erzeugen konnten. Auf diese Weise kann man keine guten Ergebnisse erzielen.»



Es war die Phase, als Ferrari Leclerc bat, für den schnelleren Hamilton Platz zu machen, damit sich Lewis auf Kimi Antonelli werfen kann. Was der Brite denn auch tat, aber dann überhitzten die Bremsen wieder, Antonelli schlug zurück, und Leclerc erhielt seinen Platz zurück.



Dass dann später Hamilton noch eine Strafe erhielt, spielt da auch keine Rolle mehr.



Vasseur: «Wir lagen heute wegen des verpatzten Abschlusstrainings zu weit zurück. Wir mussten hinterherfahren, und das war die Wurzel allen Übels fürs Rennen.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20