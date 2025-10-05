McLaren-Duell in Singapur: Das sagen Brown und Stella

Lando Norris drückte sich im Singapur-GP an Oscar Piastri vorbei, was für Ärger beim Australier sorgte. CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella erklären, wie die Teamführung die Szene im Flutlicht-Rennen bewertet.

Die beiden McLaren-Piloten kamen sich im Singapur-GP zu nahe. Oscar Piastri durfte als Drittschnellster des Qualifyings aus der zweiten Startreihe als Dritter losfahren. Sein Teamkollege Lando Norris, der die fünftschnellste Runde gedreht hatte, reihte sich direkt hinter ihm in der dritten Startreihe ein. Nach dem Start griff Norris gleich an und in der dritten Kurve drückte er sich mit ausgefahrenen Ellenbogen vorbei und übernahm damit den dritten Platz.

Piastri schäumte vor Wut und forderte ein Eingreifen von der Teamführung. Als ihm gesagt wurde, dass es keine Stallorder geben wird, schimpfte er: «Das ist nicht fair.» McLaren-CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella waren sich aber mit den Regelhütern einig: Das war hartes, aber faires Racing. Und Piastri gab sich zurückhaltender, als er vor laufender Kamera auf die Szene angesprochen wurde. Er müsse sich das Ganze noch einmal ansehen. Aber er unterstelle seinem Stallgefährten keine Absicht, ihn in die Wand drücken zu wollen.

Brown erklärte gleich nach dem Fallen der Zielflagge: «Sie sind die ganze Saison über brillant gefahren. Ohne zwei grossartige Rennfahrer kann man die Konstrukteurswertung nicht gewinnen. Wie man sehen kann, lassen wir sie frei gegeneinander kämpfen. Das sorgte zwar für viel Spannung, aber sie fahren hart, sie fahren fair, sie fahren, um zu gewinnen. Es stehen noch viele Rennen an, und hoffentlich gibt es noch weitere Siege für beide.»

Bei den Kollegen von «Sky Sports F1» ergänzte der Amerikaner: «Wir werden wie bei jedem Rennen natürlich alles analysieren. In der ersten Kurve sieht es aus, als wären sich Max Verstappen und Lando entweder etwas zu nahe gekommen oder als hätten sie ausweichen müssen. Deshalb wurde es in der dritten Kurve spannend.»

Teamchef Andrea Stella freute sich über die erfolgreiche Verteidigung des Konstrukteurstitels und betonte mit Blick auf die feurigen Funksprüche von Piastri: «Zunächst einmal müssen wir alles relativieren. Es handelt sich um Kommentare eines Fahrers in einem F1-Auto, die in der Hitze des Gefechts gefallen sind. Er hat nur seine Sicht der Dinge und sieht, wie Lando in seine Richtung lenkt. Ich denke, wir werden wie immer gute Gespräche führen, und dann werden wir stärker zurückkommen.»



Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20