Nico Hülkenberg (20.) über Berührung mit Colapinto

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg fuhr mit Platz 20 in Singapur sein schlechtestes Saisonergebnis ein. Die Gründe: Fehlendes Tempo – aber auch eine Berührung mit Alpine-Pilot Franco Colapinto. Was der Deutsche sagt.

Was für ein enttäuschender Singapur-GP für den deutschen Fahrer Nico Hülkenberg! Der Sauber-Pilot wurde auf dem Marina Bay Street Circuit unglücklicher Letzter, fiel mit einem Dreher und einer kurzen Gelbphase ganz ans Ende des Feldes zurück. Aber auch vorher lief es nicht rund. Hülkis Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde 17. Insgesamt ein enttäuschendes Wochenende für die Sauber-Truppe, ausgerechnet vor den Augen von Audi-CEO Gernot Döllner, der zu Besuch war (Sauber wird 2026 Audi).

Nach dem GP sagte Hülkenberg: «Heute war einfach nicht unser Tag und es war nicht unser Rennen. Ohne eine gute Startposition ist es für uns immer schwer, besonders auf einem Straßenkurs wie diesem, wo Überholen fast unmöglich ist, wenn man keinen großen Reifenvorteil hat. Mit dem späten Stopp haben wir noch mehr verloren. Es fühlt sich ein bisschen wie eine verpasste Gelegenheit an, aber wir hatten insgesamt einfach nicht das nötige Tempo.»

Entscheidend war schließlich eine Berührung mit Alpine-Pilot Franco Colapinto, nach der Hülkenberg die Kontrolle über seinen Sauber verlor und einen Dreher hatte – und so schließlich Letzter wurde. Der Deutsche: «Ich weiß nicht, was Franco da gemacht hat, er hat ziemlich früh gebremst, was mich etwas überrascht hat. Ich habe dann das Heck verloren, was zu einem starken Blockieren der Räder und zum Drehen führte.»

Und mit Platz 20 zum schlechtesten Saisonergebnis für den Deutschen in der gesamten bisherigen Saison 2025. Bislang war der Emmericher immer auf Platz 16 oder höher gelandet (einmal in Bahrain wurde er nachträglich disqualifiziert). Zwischen Barcelona und Silverstone landete Hülkenberg sogar viermal in Serie in den Punkten – und holte in Großbritannien sein erstes Podium. Immerhin: Von Platz 20 kann es jetzt nur bergauf gehen…

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20