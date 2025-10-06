Max Verstappen (2.): Kein Kopfzerbrechen!

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen wurde in Singapur Zweiter. Nach zwei Siegen in Serie diesmal «nur» Silber. Doch der Niederländer erklärt, warum das Ergebnis des Wochenendes dennoch kein Grund zur Sorge ist.

Nach zwei Siegen in Serie musste sich Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen in Singapur mit Platz 2 hinter Pole-Setter George Russell zufriedengeben. Es bleibt also dabei: Der Niederländer konnte in Singapur noch nie gewinnen.

Nach dem Rennen sagte Verstappen: «Es war nicht einfach da draußen. Außerdem hatte ich während des gesamten Rennens große Probleme mit dem Schalten, was natürlich nicht gerade hilfreich war. Und die Balance war wahrscheinlich auch nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Der zweite Platz war das Maximum, das wir erreichen konnten.» Von Platz 2 war er auch gestartet. Und da die beiden McLaren auf Platz 3 und 4 landeten, reichte auch Rang 2, um seinen Rückstand im WM-Kampf zu schrumpfen.

Die angesprochenen Schwierigkeiten waren am Ende aber nicht ausschlaggebend, so der Niederländer: «Selbst wenn die Balance um Längen besser gewesen wäre, wäre der zweite Platz immer noch das Beste gewesen, was wir erreichen konnten, wenn wir in Kurve 1 auf Platz 2 geblieben wären. So läuft es hier nun einmal. Wenn nichts Verrücktes passiert, wie ein Safety-Car oder eine andere Gelegenheit, dann ist das einfach deine Position.» Überholen ist auf dem Stadtkurs schwierig. Und ein Safety-Car gab es ausnahmsweise in Singapur mal nicht. Bis auf eine ganz kurze Gelbphase nach einem Dreher von Hülkenberg blieb das Rennen komplett ruhig.

Der Trend geht für Max Verstappen aber insgesamt klar nach oben: «Ich denke, dass wir uns in den letzten Rennen definitiv stark verbessert haben. Einige Dinge, die wir über das Wochenende hinweg getan haben, müssen wir uns für die kommenden Rennen wahrscheinlich noch einmal genauer ansehen. Aber es ist nichts Schockierendes oder etwas, worüber wir uns den Kopf zerbrechen müssten, warum wir vielleicht etwas an Tempo verloren haben, verglichen mit dem, was wir uns gewünscht hätten. Es sind nur ein paar Dinge, die wir analysieren müssen, und hoffentlich können wir es nächstes Wochenende ein bisschen besser machen.» In zwei Wochen geht es in Austin auf dem Circuit of the Americas weiter. Auf den WM-Leader Oscar Piastri hat Verstappen nun nur noch 63 Punkte Rückstand.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20