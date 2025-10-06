McLaren feiert WM-Titel – wo war Oscar Piastri?

Später bei den Feierlichkeiten an der Garage war Piastri (r.) dann mit dabei

Bei den Feierlichkeiten für McLarens Konstrukteurs-WM-Titel in der Formel 1 war Lando Norris mit auf dem Podium – sein Teamkollege Oscar Piastri fehlte allerdings, gab zur gleichen Zeit Interviews. Was dahintersteckte.

Wer bei den Feierlichkeiten von McLaren nachdem Singapur-GP auf dem Podium genau hinschaute, stellte fest: Da fehlt doch jemand! Lando Norris feierte mit seiner Crew den Konstrukteurs-Titel 2025 – aber Oscar Piastri fehlte. Was war da los?

Piastri fehlte bei den Feierlichkeiten auf dem Podium. Und Fans spekulierten direkt: Hatte das mit der ausbleibenden Stallorder zu tun? Im Hintergrund eines TV-Interviews von Williams-Pilot Carlos Sainz ist sogar zu sehen, wie Piastri die Feierlichkeiten von dem Bereich aus verfolgen musste, in dem die Fahrer nach dem Rennen ihre Interviews für die Rechteinhaber geben.

Hintergrund der Abwesenheit ist aber nicht etwa ein teaminterner Zwist, sondern einfach die übliche Organisation eines Rennwochenendes: McLaren wurde für den Konstrukteurs-Titel im Rahmen der Podiums-Zeremonie geehrt, daher war Lando Norris, der im Singapur-GP Dritter geworden war, direkt vor Ort. Oscar Piastri als Vierter musste dagegen ein anderes Prozedere nach dem Rennen durchlaufen.

Das ist nach jedem Rennen so: Die Top-3 geben direkt nach dem Rennen erste Interviews noch im Parc Fermé. Die werden in der Regel von früheren Piloten durchgeführt (in Singapur von Jenson Button). Dann geht’s in den Cooldown-Room und aufs Podium zu den Feierlichkeiten und später zu einer Pressekonferenz. Ab Platz 4 müssen die Fahrer in das sogenannte TV-Pen und in eine Mixed-Zone für die schreibende Presse. Diese beiden Vorgänge laufen je nach individuellem Tempo mehr oder weniger parallel zueinander.

Die Abwesenheit von Piastri bei den ersten McLaren-Feierlichkeiten hatte also nur mit organisatorischen Abläufen zu tun – sah aber im Gesamtkontext des Wochenendes nicht allzu gut aus. Piastri war zu Rennbeginn von Norris berührt und abgedrängt worden. Als sein Team ihm mitteilte, dass es aber keine Stallorder zum Tausch der Positionen geben würde, war Piastri merklich angefressen.

Bei den späteren Feierlichkeiten vor der eigenen Garage war Piastri dann wieder mit dabei, konnte mitfeiern – und sogar wieder ein bisschen lächeln.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20