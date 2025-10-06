Isack Hadjar reagiert auf Alonso-Funkspruch

Fernando Alonso fiel im Singapur-GP vor allem durch seine bissigen Funksprüche auf. Der Spanier betitelte Racing Bulls-Mann Isack Hadjar ironisch als «Held des Rennens». Was der Franzose zu dem Spruch sagt.

In einem insgesamt eher ereignislosen Singapur-GP sorgten vor allem die Funksprüche von Fernando Alonso für Unterhaltung. Der Aston-Martin-Pilot war am Teamfunk in Bestform. Auf einen seiner Funksprüche reagierte danach auch Racing Bulls-Pilot Isack Hadjar.

Rückblick ins Rennen: Alonso hatte gerade einen langsamen Boxenstopp gehabt, war zurückgefallen und hing so hinter Hadjar fest. Der Racing Bulls Pilot, ausgebremst durch ein Motorproblem, leistete aber mehr Gegenwehr als Alonso wohl lieb gewesen wäre, duellierte sich hart, aber fair mit dem zweimaligen Weltmeister.

Am Ende zog Alonso vorbei, betitelte nach dem Duell Hadjar am Funk ironisch als «Held des Rennens». Hadjar entgegnete darauf angesprochen nach dem Rennen cool: «Ich habe ihn nicht abgedrängt, habe es sauber gehalten. Wenn er das Duell nicht genossen hat, dann ist er einfach sehr mürrisch und da kann ich auch nichts für ihn tun.»

Generell war der Spanier recht feurig am Funk unterwegs, hatte seinem Renningenieur gedroht, den Funk auszuschalten, wenn er ihm weiterhin jede Runde ein Update geben würde, wie viele Runden noch zu fahren seien. Gut, dass Alonso das nicht getan hat – denn sonst wären uns die ganzen anderen Funksprüche (auch zum Renn-Ende) entgangen.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20