Isack Hadjar reagiert auf Alonso-Funkspruch
Wehrhafter als von Alonso (l.) erhofft: Isack Hadjar
In einem insgesamt eher ereignislosen Singapur-GP sorgten vor allem die Funksprüche von Fernando Alonso für Unterhaltung. Der Aston-Martin-Pilot war am Teamfunk in Bestform. Auf einen seiner Funksprüche reagierte danach auch Racing Bulls-Pilot Isack Hadjar.
Rückblick ins Rennen: Alonso hatte gerade einen langsamen Boxenstopp gehabt, war zurückgefallen und hing so hinter Hadjar fest. Der Racing Bulls Pilot, ausgebremst durch ein Motorproblem, leistete aber mehr Gegenwehr als Alonso wohl lieb gewesen wäre, duellierte sich hart, aber fair mit dem zweimaligen Weltmeister.
Am Ende zog Alonso vorbei, betitelte nach dem Duell Hadjar am Funk ironisch als «Held des Rennens». Hadjar entgegnete darauf angesprochen nach dem Rennen cool: «Ich habe ihn nicht abgedrängt, habe es sauber gehalten. Wenn er das Duell nicht genossen hat, dann ist er einfach sehr mürrisch und da kann ich auch nichts für ihn tun.»
Generell war der Spanier recht feurig am Funk unterwegs, hatte seinem Renningenieur gedroht, den Funk auszuschalten, wenn er ihm weiterhin jede Runde ein Update geben würde, wie viele Runden noch zu fahren seien. Gut, dass Alonso das nicht getan hat – denn sonst wären uns die ganzen anderen Funksprüche (auch zum Renn-Ende) entgangen.
