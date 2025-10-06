George Russell: Hommage an Lewis Hamilton

Mercedes-Pilot George Russell gewann den Formel-1-GP von Singapur 2025. Mit seinem besonderen Foto erinnerte der Brite an den für ihn bedeutsamen Sieg seines Landsmannes und Ex-Teamkollegen Lewis Hamilton in Singapur..

Für Mercedes-Pilot George Russell war es sein fünfter Sieg in der Formel 1 und sein erster in Singapur: Der Brite fuhr von der Pole zum Sieg – und machte danach ein besonderes Foto, das er auf seinen Social-Media-Kanälen teilte.

Auf dem Foto zu sehen: Russell über beide Ohren grinsend, im Schneidersitz und noch im Rennanzug auf der Start-Ziel-Gerade sitzend, daneben sein Siegerpokal. Das Foto entstand in Anlehnung an ein Foto, das hier an selber Stelle einst sein früherer Teamkollege Lewis Hamilton machte, als der 2018 auf dem Marina Bay Street Circuit gewann.

Die Ähnlichkeit ist kein Zufall, wie Russell in der Bildunterschrift verriet: «Damals im Jahr 2018 war ich hier mit Mercedes und habe beobachtet, wie Lewis eine Wahnsinns-Pole holte und dann den Sieg. Ich erinnere mich daran, wie er nach dem Sieg ein sehr cooles Foto auf der Strecke gemacht hat. Und wie ich davon geträumt habe, in der Formel 1 zu sein.»

Russell war damals Mercedes-Junior und fuhr in der Formel 2. Den Traum von der Formel 1 hat George Russell inzwischen natürlich wahr gemacht – und wie. Das Foto nach Sieg Nummer 5 ist eine Hommage an sein damaliges Vorbild und späteren Kollegen Hamilton.

Hamilton meldete sich unter dem Instagram-Post übrigens auch zu Wort: «Mega gefahren, George. Bin stolz auf dich und das Team. Weiter so!»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20