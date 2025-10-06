Stella (McLaren): «Es steht viel auf dem Spiel»

Nach der Berührung zwischen den beiden McLaren-Fahrern in der ersten Runde des F1-GP von Singapur schien dicke Luft zu herrschen beim Team-Weltmeister. Warum auch jede Menge Vertrauen auf dem Spiel steht.

Gleich zu Beginn des Singapur-GPs kam es zwischen den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri zu einer Szene, die sowohl im Rennen als auch danach für mächtig Gesprächsstoff sorgte: Lando Norris berührte Piastri in der ersten Runde, übernahm die Position seines Kollegen. Der schäumte am Funk. Doch die vom Australier erhoffte Teamorder, dass Norris die Position wieder hergeben müsse, kam nicht. Piastri ließ seinem Frust am Funk freien Lauf.

Direkt nach dem Rennen hatte Teamchef Andrea Stella den Zwischenfall ein wenig relativiert. Piastris Kommentare seien in der Hitze des Gefechts gefallen, man werde sich die Situation noch genauer anschauen und im Team darüber reden, so die Kurzfassung.

Später nahm sich der italienische Ingenieur ein wenig mehr Zeit, das zu erklären: «Wir kamen im Rennen zum Entschluss, dass ein Eingreifen nicht notwendig war.» Also nicht den Befehl zum Positionstausch zugunsten von Piastri zu geben. «Aber wir wollen absolut, dass unsere Fahrer ihre Position deutlich machen. Das hat Oscar getan, dann haben wir unsere Bewertung vorgenommen und waren der Meinung, dass die von uns gewählte Vorgehensweise die richtige ist.» Das Brisante aber: Spätenstens mit dem Positionstausch zugunsten von Norris in Monza nach einem langsamen Boxenstopp hatte McLaren einen Präzedenzfall geschaffen, auf den sich nun das Piastri-Fanlager bezieht.

Stella erklärte: «Teil des Prozesses ist jedoch die Überprüfung, die in den kommenden Tagen stattfinden wird.» Er sei aber zuversichtlich, dass die das Team nur noch mehr zusammenwachsen lasse.

Stella: «Unsere Bewertung muss sehr detailliert und sehr analytisch sein, sie muss die Sichtweise unserer beiden Fahrer berücksichtigen. Dann werden wir eine gemeinsame Meinung bilden, auf deren Grundlage wir sehen werden, ob wir unsere ursprüngliche Interpretation bestätigen können oder ob es noch etwas anderes gibt, das wir schlussfolgern sollten.»

Der Italiener mahnt: «Wir müssen genau sein, denn es steht viel auf dem Spiel, und zwar nicht nur die WM-Punkte, sondern auch das Vertrauen unserer Fahrer in die Arbeitsweise unseres Teams, und das ist noch grundlegender als die Punkte selbst. Deshalb werden wir in diesem Fall mit der erforderlichen Genauigkeit vorgehen und alle notwendigen Gespräche führen.»

Piastri war nach dem Rennen wortkarg, antwortete im Parc Fermé nicht auf die Jubel-Funksprüche zum Gewinn des Konstrukteurstitels für McLaren. Den ersten Teil der Feierlichkeiten musste der Australier vom TV-Bereich miterleben, konnte sich erst später den Festivitäten anschließen. Insgesamt wirkte die Stimmung ein wenig frostig – und als wäre ein klärendes Gespräch dringend nötig.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20