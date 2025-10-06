Sauber 20. und 17.: Singapur nur eine Delle?
Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley
In Singapur belegte Sauber nur die Ränge 17 (Gabriel Bortoleto) und 20 (Nico Hülkenberg). Enttäuschende Bilanz, nachdem der Rennstall aus dem schweizerischen Hinwil zwischenzeitlich im Aufwind war.
Teamchef Jonathan Wheatley sagte nach dem Singapur-GP auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com: «Ich denke, dass wir als Team immer noch nicht ganz so gut wie die etablierteren Teams verstehen, wo genau unser Leistungsfenster mit dem Auto liegt. Es ist nicht so, als wäre das eine völlige Überraschung, wir wussten, dass wir in Zandvoort und Baku etwas zu kämpfen haben würden, und wir dachten, dass wir in Singapur wieder etwas näher an unsere Zielvorgabe herankommen würden. Das hat sich bestätigt. Zwar nicht durch die Rennergebnisse, sondern durch den Verlauf des Wochenendes bis dahin.»
Noch sechs Rennwochenenden sind in dieser Saison offen, Sauber kämpft noch um wichtige Plätze in der Konstrukteurswertung. Die Plätze 5 bis 10 sind noch möglich, die Ränge 6 bis 9 wohl realistischer. Nach einer guten Serie bei den Europarennen (mit Ausnahme von Zandvoort) kämpften sich die Schweizer nach vorne, in Aserbaidschan und Singapur gab es wieder zwei Nuller. Wann hat Sauber die nächste gute Chance auf Punkte?
Wheatley: «Die bevorstehenden Rennstrecken sind alle auf ihre Weise knifflig. Austin ist zum Beispiel sehr, sehr uneben. Man muss wissen, was man dort tut. Mexiko hat mit seiner Höhenlage seine eigenen Herausforderungen, und genau das liebe ich an dieser Meisterschaft. Es ist eine echte Weltmeisterschaft. Alle diese Rennstrecken stellen unterschiedliche Herausforderungen dar, und wir wissen auch, welche Herausforderungen in Katar auf uns warten. Wir müssen also versuchen, unser Auto zu Beginn des Wochenendes in die richtige Position zu bringen und dann während des gesamten Wochenendes darauf aufbauen. Dann werden wir wissen, ob wir in diesem Jahr mehr Punkte holen können.» Festlegen möchte sich der Brite nicht.
Unsicherheit also, was die kommenden Rennstrecken angeht. Aber bei einer Sache ist sich Wheatley sicherer: «Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass Singapur nur eine kleine Delle war, von der wir uns erholen werden, und dass wir weiter vorankommen werden.»
Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit
01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527
10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
14. Alex Albon (T), Williams, +1
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
18. Esteban Ocon (F), Haas, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 273
04. Russell 237
05. Leclerc 173
06. Hamilton 125
07. Antonelli 88
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Alonso 36
12. Sainz 32
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 20
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 325
03. Ferrari 298
04. Red Bull Racing 290
05. Williams 102
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20