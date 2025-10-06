Sauber 20. und 17.: Singapur nur eine Delle?

Beim Formel-1-GP in Singapur enttäuschte Sauber mit den Endplatzierungen 17 und 20. Doch war das Rennen nur ein Ausrutscher nach unten? Was Teamchef Jonathan Wheatley dazu sagt und worauf es am Wochenende ankommt.

In Singapur belegte Sauber nur die Ränge 17 (Gabriel Bortoleto) und 20 (Nico Hülkenberg). Enttäuschende Bilanz, nachdem der Rennstall aus dem schweizerischen Hinwil zwischenzeitlich im Aufwind war.

Teamchef Jonathan Wheatley sagte nach dem Singapur-GP auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com: «Ich denke, dass wir als Team immer noch nicht ganz so gut wie die etablierteren Teams verstehen, wo genau unser Leistungsfenster mit dem Auto liegt. Es ist nicht so, als wäre das eine völlige Überraschung, wir wussten, dass wir in Zandvoort und Baku etwas zu kämpfen haben würden, und wir dachten, dass wir in Singapur wieder etwas näher an unsere Zielvorgabe herankommen würden. Das hat sich bestätigt. Zwar nicht durch die Rennergebnisse, sondern durch den Verlauf des Wochenendes bis dahin.»

Noch sechs Rennwochenenden sind in dieser Saison offen, Sauber kämpft noch um wichtige Plätze in der Konstrukteurswertung. Die Plätze 5 bis 10 sind noch möglich, die Ränge 6 bis 9 wohl realistischer. Nach einer guten Serie bei den Europarennen (mit Ausnahme von Zandvoort) kämpften sich die Schweizer nach vorne, in Aserbaidschan und Singapur gab es wieder zwei Nuller. Wann hat Sauber die nächste gute Chance auf Punkte?

Wheatley: «Die bevorstehenden Rennstrecken sind alle auf ihre Weise knifflig. Austin ist zum Beispiel sehr, sehr uneben. Man muss wissen, was man dort tut. Mexiko hat mit seiner Höhenlage seine eigenen Herausforderungen, und genau das liebe ich an dieser Meisterschaft. Es ist eine echte Weltmeisterschaft. Alle diese Rennstrecken stellen unterschiedliche Herausforderungen dar, und wir wissen auch, welche Herausforderungen in Katar auf uns warten. Wir müssen also versuchen, unser Auto zu Beginn des Wochenendes in die richtige Position zu bringen und dann während des gesamten Wochenendes darauf aufbauen. Dann werden wir wissen, ob wir in diesem Jahr mehr Punkte holen können.» Festlegen möchte sich der Brite nicht.

Unsicherheit also, was die kommenden Rennstrecken angeht. Aber bei einer Sache ist sich Wheatley sicherer: «Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass Singapur nur eine kleine Delle war, von der wir uns erholen werden, und dass wir weiter vorankommen werden.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20