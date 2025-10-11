Max Verstappen: Verbessert – auch dank Mekies

Bei Red Bull Racing läuft’s aktuell! Teamchef Laurent Mekies sieht bescheiden Max Verstappen als treibende Kraft – doch der Niederländer stellt klar: «Laurent ist in der Hinsicht wahrscheinlich zu nett.»

Zwei Siege in Serie, gefolgt von einem zweiten Platz in Singapur, wo er noch nie gewinnen konnte: Max Verstappen ist im Aufwind, klettert im Fight um den Fahrer-WM-Titel immer weiter an die beiden McLaren-Rivalen Oscar Piastri (1.) und Lando Norris (2.) ran.

Nicht nur Verstappen ist in Bestform, auch sein Rennstall Red Bull Racing ist in Topform. Unter dem neuen Teamchef Laurent Mekies läuft es bislang bestens – auch wenn der Franzose selbst ganz bescheiden sagt, dass er gar keinen Anteil an der Erfolgswelle habe – und auf Verstappen als treibende Kraft verwies.

Verstappen sagte in Singapur: «Laurent ist in der Hinsicht wahrscheinlich zu nett. Aber letztendlich ist es sehr gut, dass wir es einfach als echte Teamleistung betrachten. Wir haben immer versucht, uns mit den Details auseinanderzusetzen. Wir haben versucht, unsere Schwächen zu verstehen. Und seit einigen Rennen hat sich das definitiv sehr verbessert.»

Bezogen auf das Singapur-Wochenende (nach zwei Siegen «nur» Zweiter) sagte der viermalige Weltmeister: «Vielleicht war es jetzt nicht so gut wie am letzten Rennwochenende. Aber manchmal kommt man aus einem Rennen heraus und ist ein bisschen verwirrt, ohne wirklich zu verstehen, warum oder wie. Ich glaube, dass wir jetzt verstehen, warum oder wie wir besser werden können. Und ja, indem wir die richtigen Fragen stellen, auch mit Laurent, funktioniert das einfach gut.»

Weil die McLaren-Piloten Dritter und Vierter wurden, konnte Verstappen auch mit Platz 2 auf dem Marina Bay Street Circuit ein paar Punkte auf die McLaren-Doppelspitze gutmachen.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20