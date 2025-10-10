Lewis Hamilton (Ferrari): «Auf Messers Schneide»

Lewis Hamilton erlebte einen frustigen Singapur-GP. Der Ferrari-Pilot gestand: «Ich habe Mitleid mit dem gesamten Team, vom Catering über das Marketing bis hin zu den Jungs in der Garage und den Ingenieuren.»

Viel Frust derzeit bei Ferrari… Das Auto – nicht schnell genug. Und dann kam in Singapur auch noch jede Menge Pech dazu. Lewis Hamilton ist auch nach 18 GP-Wochenenden für die Scuderia noch ohne Sieg und auch ohne Podium (Sprint ausgenommen, mehr dazu siehe unten).

Der siebenmalige Weltmeister analysierte nach dem Singapur-GP: «Im Vergleich zu den Teams, die eindeutig einen Schritt nach vorne gemacht und ihr Heck verbessert haben – Mercedes, McLaren und Red Bull Racing –, sind wir derzeit im Heck sehr eingeschränkt.» Dazu kamen auch noch akute Probleme im Rennen: Mit Bremsversagen bretterte Hamilton in den letzten Runden unsanft über die Strecke, verlangsamte und schonte seine Bremsen, um irgendwie durchzukommen. Weil er dabei die Streckenbegrenzung zu oft überfuhr, bekam er eine 5-Sekunden-Strafe, fiel so von Platz 7 auf 8 zurück. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde Sechter.

Dass es gerade für Ferrari einfach nicht läuft, schmerzt Hamilton. Der Brite: «Die Jungs geben jedes Wochenende alles. Ich habe Mitleid mit dem gesamten Team, vom Catering über das Marketing bis hin zu den Jungs in der Garage und den Ingenieuren, die jedes Wochenende erscheinen und wirklich alles geben.»

Hamilton muss sich aber eingestehen: «Aber leider ist unser Auto einfach nicht auf dem Niveau der Teams, die vor uns liegen. Vor allem, weil sie einige Upgrades vorgenommen haben und wir nicht mithalten können. Wir befinden uns also auf Messers Schneide und versuchen, so nah wie möglich heranzukommen.»

Sechs GP-Wochenenden haben Hamilton und Ferrari noch Zeit für Erfolge. Drei Sprints sind noch offen (der nächste in Austin). Für Hamilton vielleicht ein Lichtblick: Im Shanghai-Sprint gewann er im Frühjahr – sein bislang einziger Podiumserfolg in Ferrari-Rot…

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20