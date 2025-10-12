McLaren stark? Kurven-Warnung für Austin und Mexiko

An den vergangenen drei Rennwochenenden konnte Max Verstappen (Red Bull Racing) beide McLaren-Piloten hinter sich lassen. Teamchef Laurent Mekies warnt aber: In Austin und Mexiko gibt’s Kurven, die McLaren liegen.

Max Verstappen ist zurück im WM-Kampf! Nach zwei Siegen in Monza und Baku sowie einer Platzierung vor den beiden McLaren in Singapur (Platz 2 vor Norris auf 3 und Piastri auf 4) hat der Niederländer von Red Bull Racing drei GPs in Serie Punkte auf die WM-Spitze gutgemacht. Ist die Fahrer-WM noch drin? 63 Punkte trennen ihn von der Spitze, noch sechs Rennwochenenden, inklusive drei Sprints, sind zu fahren.

Nach dem Singapur-GP war Teamchef Laurent Mekies entsprechend zufrieden: «Für uns bedeutet es sehr viel, hier um den Sieg kämpfen zu können. Nach Monza und Baku – das war ganz anders. Man weiß es nie, bis man auf einer Strecke mit viel Downforce ist. Wir konnten schon ab Freitag den richtigen Rhythmus finden. Wir hatten den richtigen Rhythmus im Qualifying. Wir waren sehr, sehr nah an der Pole-Position. Und wir hatten den richtigen Rhythmus im Rennen, sind wir nur wenige Sekunden hinter George (Russell, Anm.) gelandet.»

Das Fazit also: «Das sind gute Nachrichten. Das bedeutet, dass das, was wir freigesetzt haben, nicht nur auf Strecken mit wenig Downforce gilt. Wir werden unsere Herangehensweise aber nicht ändern. Wir werden weiterhin jedes Rennen einzeln angehen, werden weiterhin unsere Erfahrungen sammeln. Aus Singapur können wir höchstwahrscheinlich einiges lernen, einige weitere kleine Leistungsreserven, die wir für die Zukunft freisetzen können.»

Ob in Sachen Fahrer-WM (die Team-WM hat McLaren schon fix) noch was drin ist, wird sich in den nächsten Rennen herauskristallisieren. Nach diesem rennfreien Wochenende stehen die GPs von Austin und Mexiko als Double-Header an. Die Streckencharakteristik könnte allerdings auch McLaren gut liegen.

Mekies warnt: «Austin wird wieder eine ganz andere Sache sein. Es geht zurück zu den berühmten mittelschnellen Kurven, in denen McLaren in Singapur ebenfalls sehr stark war. Kurve 5, Kurve 9. Sie waren das ganze Wochenende über sehr, sehr stark gegen uns. Und davon gibt es in Austin und Mexiko eine Menge.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20