Ocon über Crash: In der Dusche zusammengebrochen
Nach diesem Unfall in Miami 2022 ging es Esteban Ocon überhaupt nicht gut
Formel-1-Fahrer ist ein verdammt harter Job! Nicht nur trainieren die Fahrer hart, gehen im Rennen an ihre Grenzen. Aber speziell bei Unfällen wird immer wieder deutlich: Dieser Job ist hart – und im Zweifel lebensgefährlich. Seit Jules Bianchi 2014 gab es zum Glück keinen tödlichen Unfall mehr in der Formel 1 – aber einige schwere Unfälle, die insgesamt glimpflich ausgingen. Doch was die Fans oft nicht sehen: Selbst Crashes, nach denen Fahrer noch Rennen fahren können, hinterlassen oft schwere Spuren am Körper der Fahrer.
Beim Youtube-Talk «Legend» erzählt Haas-Pilot Esteban Ocon von seinen schwersten Crashes: «Ich hatte Unfälle mit mehr als 40G, das hat mich ziemlich umgehauen.» Vereinfacht gesagt, wirkt bei der Wucht des Einschlags das 40-fache des eigenen Körpergewichts beim Unfall auf den Körper. Ocon wiegt 66 Kilogramm. 66 mal 40 ist 2640. 2,64 Tonnen also.
Ocon verriet auch, welche schlimmen körperlichen Folgen er schon spürte: «Ich hatte Sehprobleme, drei oder vier Tage Kopfschmerzen, Gehirnerschütterung…» Nicht immer wird über diese Folgen offen gesprochen.
Einen besonders heftigen Crash hatte der Franzose, als er noch für Alpine fuhr. Ocon: «Ein Crash war bei 42G. Der sah gar nicht so spektakulär aus, aber ich bin in die Betonmauer gerauscht. Das war 2022 in Miami im dritten freien Training.» Ocon drehte sich, schlug seitlich in die Betonmauer in Kurve 14 ein.
Ocon: «Ich habe mir beide Knie ziemlich verletzt, konnte kaum laufen. Und ich erinnere mich, wie ich am nächsten Tag geduscht habe und in der Dusche zusammengebrochen bin. Ich habe das Gleichgewicht verloren, bin gestürzt und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich bin in dem Rennen Achter geworden, aber alles tat mir weh. Ich hatte auch roten Urin.» Also Blut im Urin, was ein Symptom für innere Verletzungen sein kann. Trotz all der Schmerzen fuhr Ocon auf Platz 8.
