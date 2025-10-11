Ocon über Crash: In der Dusche zusammengebrochen

Haas-Pilot Esteban Ocon verriet in einem Interview, dass er nach einem Unfall zu seiner Alpine-Zeit in der Dusche zusammengebrochen ist und sogar Blut im Urin hatte. Trotz allem fuhr der Franzose in die Punkte.

Formel-1-Fahrer ist ein verdammt harter Job! Nicht nur trainieren die Fahrer hart, gehen im Rennen an ihre Grenzen. Aber speziell bei Unfällen wird immer wieder deutlich: Dieser Job ist hart – und im Zweifel lebensgefährlich. Seit Jules Bianchi 2014 gab es zum Glück keinen tödlichen Unfall mehr in der Formel 1 – aber einige schwere Unfälle, die insgesamt glimpflich ausgingen. Doch was die Fans oft nicht sehen: Selbst Crashes, nach denen Fahrer noch Rennen fahren können, hinterlassen oft schwere Spuren am Körper der Fahrer.

Beim Youtube-Talk «Legend» erzählt Haas-Pilot Esteban Ocon von seinen schwersten Crashes: «Ich hatte Unfälle mit mehr als 40G, das hat mich ziemlich umgehauen.» Vereinfacht gesagt, wirkt bei der Wucht des Einschlags das 40-fache des eigenen Körpergewichts beim Unfall auf den Körper. Ocon wiegt 66 Kilogramm. 66 mal 40 ist 2640. 2,64 Tonnen also.

Ocon verriet auch, welche schlimmen körperlichen Folgen er schon spürte: «Ich hatte Sehprobleme, drei oder vier Tage Kopfschmerzen, Gehirnerschütterung…» Nicht immer wird über diese Folgen offen gesprochen.

Einen besonders heftigen Crash hatte der Franzose, als er noch für Alpine fuhr. Ocon: «Ein Crash war bei 42G. Der sah gar nicht so spektakulär aus, aber ich bin in die Betonmauer gerauscht. Das war 2022 in Miami im dritten freien Training.» Ocon drehte sich, schlug seitlich in die Betonmauer in Kurve 14 ein.

Ocon: «Ich habe mir beide Knie ziemlich verletzt, konnte kaum laufen. Und ich erinnere mich, wie ich am nächsten Tag geduscht habe und in der Dusche zusammengebrochen bin. Ich habe das Gleichgewicht verloren, bin gestürzt und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich bin in dem Rennen Achter geworden, aber alles tat mir weh. Ich hatte auch roten Urin.» Also Blut im Urin, was ein Symptom für innere Verletzungen sein kann. Trotz all der Schmerzen fuhr Ocon auf Platz 8.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20