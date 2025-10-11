WM-Schlusslicht Alpine: Kommt in Austin die Wende?

Das französische Alpine-Team ist Schlusslicht der Formel 1. Pilot Pierre Gasly macht sich vorsichtige Hoffnungen, was das nächste Rennen angeht: den US-GP auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas.

Pierre Gasly (Alpine) wurde im Singapur-GP 19. und damit Vorletzter. Weil sein Team am Auto unter Parc-Fermé-Bedingungen gearbeitet hatte, startete er aus der Boxengasse. Viel war also ohnehin nicht drin.

Gasly beklagte: «Es gibt generell noch Dinge, die wir als Team einfach besser machen müssen. Wir werden in den kommenden Wochen daran arbeiten. Es wirkt ein wenig, als hätten wir allgemein Performance verloren in den letzten Wochen. Wir können eigentlich einen besseren Job machen als wir es zuletzt getan haben.» Alpine ist in der Team-WM abgeschlagen Letzter.

Die Hauptprobleme laut Gasly, der kürzlich mit seinem Team langfristig verlängert hat: «Letztendlich sind wir einfach zu langsam. Das macht es samstags und sonntags schwierig.» Doch der Fokus geht mehr und mehr aufs Jahr 2026, wenn ein neues Reglement in Kraft tritt – und es zumindest für Alpine nur bergauf gehen kann.

Mit Blick auf das nächste Rennen in den USA in knapp einer Woche sagte der Franzose: «Austin sollte eigentlich besser sein. Das liegt einfach an den Eigenschaften der Strecke.» Kommende Woche wird auf dem Circuit of the Americas gefahren, dann direkt im Anschluss in Mexiko-Stadt.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20