Leclerc (Ferrari): Nur Beifahrer im eigenen Auto

Wieder Ferrari-Frust! Scuderia-Pilot Charles Leclerc erklärt, welche Konkurrenten gerade wo stehen – und wo Ferrari ist. Und warum er sich manchmal in seinem eigenen Rennauto nur wie der Beifahrer fühlt.

Lange Gesichter und hängende Köpfe bei Ferrari: Charles Leclerc wurde in Singapur mit 46 Sekunden Rückstand auf Sieger Russell Sechster, Lewis Hamilton wurde mit einer Zeitstrafe am Ende Achter, hatte fast anderthalb Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das schlechte Singapur-Ergebnis – kein Ausreißer nach unten, eher Symptom.

Charles Leclerc sagte nach dem Rennen: «Leider haben wir nicht das Rennauto, um mit den Jungs vorne mitzuhalten.» Die kompakte Gegneranalyse des Monegassen: «McLaren hatte im Vergleich zum Jahresbeginn immer den gleichen Abstand zu uns. Red Bull Racing hat seit Monza einen Schritt nach vorne gemacht und ist jetzt auf dem gleichen Niveau wie McLaren. Mercedes ist jetzt auf dem gleichen Niveau wie McLaren und Red Bull… Und dann kommen wir.» Und so ist Ferrari in diesem Jahr noch ohne GP-Sieg.

Leclerc muss sich eingestehen: «Es ist natürlich nicht einfach, weil man um bessere Positionen kämpfen möchte, aber im Moment fühlt es sich so an, als wären wir nur Beifahrer im Auto und könnten nicht viel mehr herausholen.» Der Wagen: am Limit. Die Fahrer: in gewisser Weise machtlos.

Entsprechend ist er pessimistisch, was den Rest der Saison angeht. Mit acht von 24 Wochenenden steht noch ein Viertel bevor (aber noch 3 von 6 Sprints). Leclerc: «Ich glaube nicht, dass es etwas Besonderes geben wird. Das Bild, das wir an diesem Wochenende gesehen haben, wird für uns den Rest der Saison prägen.» Und das war kein schmeichelhaftes Bild…

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20