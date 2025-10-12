Nach Hamilton-Coup: Diese Rekorde können 2025 fallen

Lewis Hamilton (Ferrari) ist der erste Formel-1-Pilot, der 16 Jahre in Serie mindestens eine schnellste Rennrunde fahren konnte. Der Überblick: Welche Rekorde können in dieser Saison noch fallen? Wer kann wen überholen?

Lewis Hamilton zog in Singapur an Michael Schumacher vorbei: Der Brite kommt mit seiner schnellsten Rennrunde auf dem Marina Bay Street Circuit nun auf 16 Saisons am Stück, in denen er mindestens eine schnellste Runde gesetzt hat. Michael Schumacher kam von 1992 bis 2006 «nur» auf 15. Ein weiterer Schumi-Rekord ist also gefallen. Wir haben nachgeschaut: Welche Rekorde oder andere spannende Marken könnten in diesem Jahr noch fallen?

Pole-zu-Sieg-Rate

Bei der Quote, wer die meisten Pole-Positions zu einem Sieg machen kann, ist es ein enges Duell zwischen Oscar Piastri (5 Poles, 4 Siege von Pole, 80%) und Max Verstappen (46 Poles, 35 Siege von Pole, 76,09%). Doch selbst mit sechs Siegen von Pole für Verstappen bleibt Piastri hier Leader – außer der Australier ruiniert sich selbst seine Statistik, indem er Poles vergibt.

Youngster-Pole

Den Rekord für den jüngsten Pole-Mann hält aktuell Sebastian Vettel mit 21 Jahren und 72 Tagen. Einige der Rookies könnten diesen Rekord noch schlagen – zum Beispiel Kimi Antonelli (19 Jahre).

Die meisten Rennen am Stück

Der Rekord für die meisten Rennen am Stück liegt bei 326 und ist von Rubens Barrichello 2011 aufgestellt worden. Den knackt dieses Jahr niemand mehr. Max Verstappen und Carlos Sainz könnten aber noch an Daniel Ricciardo vorbeiziehen und ihn auf Rang 7 verdrängen. Ricciardo kam von Silverstone 2011 bis Abu Dhabi 2022 auf 232 Rennen (Entries, nicht Starts) am Stück. Verstappen und Sainz stehen beide gerade bei 227.

Bei den meisten Rennstarts in Serie kann allein Verstappen an Ricciardo vorbeiziehen (ebenfalls 227 vs. 232). Hier ginge es um Platz 2. Rekordhalter ist Lewis Hamilton mit seinem Dauerlauf von Australien 2007 bis Bahrain 2020 (265).

Hattricks

Theoretisch könnte Lewis Hamilton in den letzten sechs Rennen noch mit drei Hattricks (Pole, Sieg, schnellste Rennrunde) mit Michael Schumacher (22 Hattricks) egalisieren. Da der Brite allerdings noch auf seinen ersten Sieg überhaupt mit Ferrari wartet, würde das einem Wunder gleichen. Dieser Schumi-Rekord wird es also vermutlich bis ins nächste Jahr schaffen.



Grand Slam

Mit je zwei Grand Slams (Pole, Sieg, schnellste Rennrunde und jede Runde geführt) könnten Hamilton und Verstappen mit Jim Clark egalisieren (6 bzw. 8 Grand Slams). Verstappen gelang 2025 in Baku zuletzt ein Grand Slam.

Fahrer-WM

Sollte sich Max Verstappen doch noch die Fahrer-WM krallen, käme er auf fünf Titel mit Red Bull Racing. Damit wäre er gleichauf mit Schumi, der auf fünf WM-Titel mit Ferrari kommt. Außerdem wäre er dann auch mit Schumi gleichauf, was WM-Titel am Stück angeht. Mehr als fünf schaffte noch niemand.



Sieglos-Serie

Sollte Nico Hülkenberg nach seinem ersten Podium in Silverstone nun durch eine verrückte Situation im Rennen ein weiterer Coup und sein erster Sieg gelingen, könnte sich der Deutsche von der unrühmlichen Rekordhalterliste «Meiste Rennen ohne Sieg» streichen. Aktuell führt er mit 248 Rennen und 244 und Starts diese Liste an. Gleiches gilt für die meisten WM-Punkte ohne Sieg (608). Dafür bräuchte es allerdings ein Sauber-Wunder...

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20