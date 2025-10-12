Spannende Coulthard-Beobachtung über Max Verstappen

Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard stellt fest: Max Verstappen ist außergewöhnlich in seinen Fähigkeiten – und scheint zusätzlich gerade mental in einer besonders guten Situation zu sein. Was er beobachtet hat.

Während es an der WM-Spitze zwischen den McLaren heiß hergeht, scheint Max Verstappen von Red Bull Racing dahinter die Ruhe und die Konzentration in Person. Das ist auch einem Ex-Fahrer und jetzigen TV-Experten aufgefallen.

Ex-Pilot David Coulthard sagte beim britischen TV-Sender Channel 4 über Verstappen: «Er ist außergewöhnlich. Es gab in der Geschichte des Sports schon andere außergewöhnliche Fahrer in der Formel 1. Die anderen sind nur großartig in dem, was sie tun. Es ist, als könne er den Grip sehen, bevor die anderen ihn spüren.»

Dazu beobachtet der frühere GP-Pilot (13 Siege): «Er hat sich mental glaube ich gut auf die Situation eingestellt.» Bei bezieht sich Coulthard auch auf ein Interview, das seine Kollegen Lee McKenzie mit Verstappen geführt hatte und bei dem Verstappen wohl in sich ruhend und ausgeglichen wirkte. Coulthard: «Er hat sich mental damit abgefunden, damit diesmal wohl nicht die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber es scheint in Ordnung zu sein.»

Coulthard beobachtete auch: «Er sagt, es sei zufrieden mit der Entwicklung des Autos. Früher im Jahr war er überhaupt nicht zufrieden, es wirkte, als würden sie keinerlei Fortschritt machen. Aber das ist es, was ein Rennfahrer will: Man möchte einfach das Gefühl haben, Teil einer Bewegung zu sein, und es ist klar, dass er sich immer mehr dem Kampf um die Meisterschaft annähert.»

Auf Oscar Piastri an der Spitze fehlen ihm 63 Punkte, auf Lando Norris an Platz 2 nur 41 Zähler. Mit zwei Siegen in Serie in Monza und Baku und auch in Singapur einem besseren Ergebnis als McLaren hat Verstappen seinen Rückstand in den letzten drei Rennen konsequent verringert.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20