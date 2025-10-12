Fred Vasseur: Müssen das Problem dringend lösen

Ferrari hatte in Singapur mit Bremsproblemen zu kämpfen. Teamchef Fred Vasseur: «Wenn wir das Problem nicht gelöst kriegen, können wir nicht mit den anderen kämpfen. Wir müssen das also definitiv lösen.»

Beim Singapur-GP wurde Ferrari Sechster und Achter, hatte dabei in beiden Autos mit Bremsproblemen zu kämpfen. Charles Leclerc sollte immer wieder «lift and coast» machen, also vor Kurven vom Gas gehen, um die Bremsen zu schonen. In der Schlussphase des Rennens hatte auch Lewis Hamilton mit Bremsproblemen zu kämpfen, sogar noch schwerer. Der Brite fiel zurück und bekam fürs Überfahren der Streckenbegrenzung eine Zeitstrafe. Der «lift and coast«-Befehl kam nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Ein größeres Problem also?

Teamchef Fred Vasseur: «Wir mussten Charles früh im Rennen sagen, ‹lift and coast› zu machen. Und am Ende war es nicht einfach zu fahren, weil die Fahrer den Bremspunkt und so weiter anpassen mussten. Es war am Ende mit Lewis ganz ordentlich, als wir mit ihm gepusht haben, aber man kann nicht 95 Prozent mit der Hinterradbremse fahren.» In Singapur waren wegen der hohen Temperaturen die Bedingungen aber auch extremer als üblich.

Vasseur stellt klar: «Wenn wir das Problem nicht gelöst kriegen, können wir nicht mit den anderen kämpfen. Wir müssen das also definitiv lösen.» Der Franzose resümiert frustriert: «Wir kämpfen das ganze Rennen über, nicht im Hintertreffen zu sein. Für das Team ist das mega frustrierend. Für das Team und die Fahrer, für uns alle, weil wir nicht pushen. Letztendlich geben wir uns so viel Mühe, um dabei zu sein…»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20