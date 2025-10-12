Wie kann Max Verstappen noch Weltmeister werden?

Max Verstappen (Red Bull Racing) hat in den letzten drei Rennen Punkte auf McLaren aufgeholt. Der fünfte WM-Titel in Serie ist für den Niederländer möglich. Wie Verstappen gewinnen kann – und wie Norris und Piastri.

Das letzte Viertel der Formel-1-Saison 2025 beginnt – und der WM-Kampf geht in die heiße Phase. Nach drei Rennen, in denen er konsequent Punkte gutgemacht hat auf McLaren, ist Max Verstappen von Red Bull Racing wieder ziemlich gut mit im Spiel. Wir haben ein paar Szenarien durchgerechnet, wie Verstappen noch den Titel holen kann – und wie Norris und Piastri jeweils Weltmeister werden können. Noch sind drei Sprints und sechs GPs zu fahren. Es ist also noch äußerst viel möglich.

Szenarien für ein Verstappen-Titel

Verstappen müsste für den WM-Titel 64 Punkte auf Piastri gutmachen und 42 auf Norris. Gegebenenfalls würde je nach Zahl der Siege auch ein Punkt weniger reichen, da bei Gleichstand in Punkten die Platzierungen ausschlaggebend sind. Der Einfachheit halber soll hier aber von 64 und 42 ausgegangen werden.

Ein Fahrer kann in den letzten sechs GPs und drei Sprints maximal 174 Punkte holen. Bedeutet: Würde Verstappen jedes Mal Erster, Norris jedes Mal Zweiter, könnte Verstappen 45 Punkte aufholen, also Norris überholen. Bei Piastri ginge dieser Plan mit einem Verstappen-Überholmanöver aus eigener Kraft nicht auf. In einem Szenario, in denen Verstappen in jedem GP Erster und Piastri Zweiter würde sowie Verstappen alle Sprints gewänne und Piastri in jedem Sprint leer ausginge oder maximal zwei Punkte insgesamt holen würde, wäre hier aber auch noch ein Überholen möglich – allerdings nicht ganz aus eigener Kraft.

Ein Mittelweg wäre: Verstappen holt 100 Punkte (z.B. 4 Rennsiege, keine Sprint-Punkte), Piastri holt 36 Punkte oder weniger (z.B. drei vierte Plätze oder sechs siebte Plätze). Auch damit könnte Verstappen Weltmeister werden.

Extremszenario von der anderen Seite: Sollte Piastri gar keine Punkte mehr holen, würden Verstappen drei Rennsiege für den WM-Titel reichen (sofern Norris nicht noch mehr punktet). Äußerst unwahrscheinlich allerdings.

Viel ist noch theoretisch möglich – generell ist aber klar: Verstappen braucht eine Serie sehr guter Ergebnisse und muss auf schlechte Ergebnisse und/oder Ausfälle bei beiden McLaren hoffen, um noch eine Titelchance zu haben.

Szenarien für einen Piastri-Titel

Bei einer perfekten Bilanz des Australiers und einer schlechten Bilanz der Konkurrenz könnte Piastri den Titel in Interlagos im Sprint klarmachen – auch hier: Extrembeispiel. Als Leader hat Piastri aber sehr gute Chancen, mit einer Reihe guter Ergebnisse den Titel aus eigener Kraft klarzumachen.



Szenarien für einen Norris-Titel

Piastris Vorsprung auf Norris beträgt aktuell nur 22 Punkte, holt der Brite also 23 Punkte auf seinen Teamkollegen auf, wäre er sicher Weltmeister. Um vorbeizuziehen, würde also z.B. ein Rennsieg bei Ausfall Piastri reichen und eine ansonsten ausgeglichene Bilanz. Hier sind also viele Szenarien möglich. Ein Norris-Titel ist noch sehr gut möglich.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)



Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20