Ex-F1-Pilot: So läuft Mick Schumachers IndyCar-Test

Mick Schumacher testet am Montag in der IndyCar-Serie. Wie der Zeitplan aussieht, auf welchem Kurs er fährt und wer noch alles dabei ist. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Test des früheren F1-Fahrers.

Am Montag fährt Ex-Formel-1-Pilot und Sohn von Siebenfach-Champion Michael Schumacher, Mick Schumacher, einen IndyCar-Fahrertest. SPEEDWEEK.com beantwortet die wichtigsten Fragen vorab.



Wann fährt Mick Schumacher?

Der IndyCar-Test findet am Montag (13. Oktober) von 9 bis 17 Uhr Ortszeit in Indianapolis statt. Mit sechs Stunden Zeitverschiebung bedeutet das: Von 15 bis 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit.



Wo fährt Mick Schumacher?

Der Test steigt auf dem Indianapolis Motor Speedway, aber nicht auf dem berüchtigten Oval-Kurs, sondern auf dem «Road Course», der 14 Kurven hat, 2,429 Meilen (etwa 3,91 Kilometer) lang ist und im Inneren des Ovals liegt.

Wer fährt noch?

Neben Mick Schumacher, der für Rahal Letterman Lanigan Racing fährt, sind auch noch sechs weitere Fahrer am Start, darunter Micks früherer Formelsport-Kumpel Dennis Hauger.

Das komplette Test-Line-up:

A.J. Foyt Enterprises: Caio Collet

Andretti Global: Lochie Hughes

Dale Coyne Racing: Dennis Hauger

ECR: Christian Rasmussen, Alexander Rossi

Juncos Hollinger Racing: James Roe

Rahal Letterman Lanigan Racing: Mick Schumacher

Was muss man über sein Team wissen?

Rahal Letterman Lanigan Racing: Late-Night-Show-Fans dürften beim Namen hellhörig geworden sein: Der frühere TV-Moderator David Letterman ist Mitbesitzer. Die anderen beiden Besitzer sind die US-Motorsportlegende Bobby Rahal und der Geschäftsmann Mike Lanigan. Das Team hat zweimal die legendären 500 Meilen von Indianapolis gewonnen.

Warum der Test?

Mick Schumacher, der zwei volle Formel-1-Saisons für Haas fuhr und danach Test- und Reservefahrer bei Mercedes war, ist gerade hauptberuflich in der Langstrecken-WM WEC für Alpine unterwegs. Doch sein Herz schlägt für Einsitzer. Kürzlich sagte er zu Autosport: «Sportwagen haben Spaß gemacht, aber ich brenne für die Einsitzer und liebe sie.» Der Test könnte also eine erfolgreiche Bewerbung auf eine IndyCar-Karriere sein. Aus einer Rückkehr in ein Stammcockpit der Formel 1 ist bislang nichts geworden.

