Jenson Button zu Ferrari: Keine Angst vorm Scheitern

Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button appelliert an Ferrari: «Man darf keine Angst vor dem Scheitern haben.» Und er mahnt: Die Scuderia braucht Beständigkeit, um sich den Herausforderungen der kommenden Saison zu stellen.

Ferrari läuft mit Platz 3 in der Team-WM und einem möglichen Abrutschen auf Rang 4 seinen eigenen Erwartungen hinterher. Immer wieder hagelt es öffentliche Kritik, auch zuletzt nach dem Singapur-GP, in dem beide Fahrer mit Bremsproblemen zu kämpfen hatten, aber auch insgesamt einfach nicht schnell genug waren.

Ex-Pilot Jenson Button mahnt nun: Die Scuderia sollte sich nicht von einer Kultur der Angst übermannen lassen, vor allem, was Personalentscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen angeht.

Button sagte bei Sky F1: «Man darf keine Angst vor dem Scheitern haben. Und genau so fühlt es sich bei Ferrari an. Ich glaube, jeder hat das Gefühl, dass man leicht rausgedrängt werden kann, und das ist kein schönes Gefühl.»

Der Ex-Pilot erklärt: «Man braucht Beständigkeit im gesamten Team. Das gibt allen Selbstvertrauen, auch den Fahrern. Ich hoffe, dass sie das ganze Jahr zusammenbleiben, denn es wird so viele Veränderungen geben, nicht nur beim ersten Rennen, sondern auch beim 24. Rennen im nächsten Jahr. Im Laufe des Jahres wird sich so viel ändern.» 2026 tritt ein neues Reglement in Kraft, das sowohl Motor als auch Chassis revolutioniert. Besser also mit vertrauter Besatzung in schwierigen Gewässern schiffen.

Button spricht sich damit auch für eine Kontinuität in der Führungsetage aus: «Es ist ein großartiges Team, und ich denke, es hat eine wirklich gute Führung.» Teamchef Fred Vasseur hatte zuletzt in Italien wieder viel Kritik einstecken müssen. Button ergänzt: «Und eine bessere Fahrerpaarung als diese gibt es nicht, oder?» Fehlen nur noch die entsprechenden Ergebnisse...

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20