Formel 1: Streaming-Deal für Apple in den USA

Ab kommender Saison wird nicht mehr ESPN, sondern Apple die Formel 1 in den USA übertragen. Apple und die F1 haben bereits den Kinofilm über die Serie gemeinsam produziert. Einige Rennen sollen kostenlos laufen.

Ab 2026 überträgt in den USA Apple die Formel 1 exklusiv. Alle Sessions sind auf AppleTV zu sehen – einige ausgewählte Rennen sollen auch kostenlos verfügbar gemacht werden. Die Verbindung zwischen Apple TV und der Formel 1 ist nicht die erste: Der Streaminganbieter hat bereits den Kinofilm «F1 Der Film» mitproduziert und streamt ihn künftig ab 12. Dezember.

Neben der Übertragung soll sich die Formel 1 auch in Apps wie dem Kartendienst Apple Maps, dem Musikstreamingdienst Apple Music sowie bei News und Fitness+ wiederfinden. Wie genau das funktionieren soll, wurde noch nicht bekanntgegeben. Das Rechtepaket Apple-F1 erstreckt sich über fünf Jahre, soll laut BBC knapp 642 Mio. Euro schwer sein. Bislang war ESPN in den USA Rechteinhaber.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Es ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können.»

Domenicali betont auch: «Wir sind keine Unbekannten, da wir in den letzten drei Jahren gemeinsam an der Produktion von des Formel-1-Films gearbeitet haben, der sich weltweit als großer Erfolg erwiesen hat. Wir teilen die Vision, diesen fantastischen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen, die wir langfristig begeistern möchten.»

Die USA sind einer der Kernmärkte für die Formel 1, drei Grands Prix finden dort statt – jetzt am Wochenende das Rennen in Austin, das von den aktuellen drei US-GPs am längsten im Kalender ist.

