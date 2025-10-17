Piastri: Norris trug Verantwortung, keine Bevorzugung

Nach dem Zwischenfall in Singapur hat McLaren-Pilot Lando Norris die Verantwortung übernommen. Formel-1-Pilot Oscar Piastri sagte: «Lando hat die Verantwortung dafür übernommen, ebenso wie das Team.»

Nach der kontroversen Berührung in Singapur vor zwei Wochen hatte McLaren eine rennfreie Woche, die einerseits von WM-Feierlichkeiten (Team-Titel ist seit Singapur fix) geprägt war – aber auch von der Nachbereitung der teaminternen Berührung in der ersten Runde.

Lando Norris übernahm die Verantwortung für den Zwischenfall und erklärte, die Szene habe bis ans Ende der Saison Konsequenzen für ihn.

Oscar Piastri verriet in Austin aber, dass es keine konkreten Auswirkungen in Form von einem priorisierten Fahrer (Piastri als WM-Leader) oder Ähnliches gebe. Weiterhin: Papaya-Rules, also offenes Racing zwischen den beiden Teamkollegen, sofern sie sich nicht in die Quere kommen. Piastri: «Es wird sich nichts ändern. Es ist einfach klar, dass wir diesen Rahmen ohnehin haben. So wird von uns erwartet, dass wir Rennen fahren. Es wird sich also nichts ändern aufgrund dessen, was in Singapur passiert ist.» Piastri stellt aber klar: «Ich bin sehr froh, dass es keine Bevorzugung oder Voreingenommenheit gibt.»

Piastri verriet über die teaminternen Gespräche: «Wir haben natürlich viel diskutiert. Es war sehr produktiv. Und wir sind uns sehr klar darüber, wie wir als Team Rennen fahren wollen. Das gilt auch für die Zukunft, und der Vorfall in Singapur entspricht nicht der Art und Weise, wie wir Rennen fahren wollen.» Und Piastri stellte klar: «Lando hat die Verantwortung dafür übernommen, ebenso wie das Team. Für uns als Team ist ganz klar, dass der Verlauf der ersten Runde nicht dem entspricht, wie wir Rennen fahren wollen. Wir haben den Vorfall analysiert, und letztendlich wurde Lando die Verantwortung für diese Kollision übertragen.»

Gegen Ende des Singapur-GP wirkte Piastri ziemlich angefressen, war sehr schweigsam am Funk. Jetzt in Austin stellte er klar: Manchmal sei im Auto oder im Rennen nicht ganz klar, warum bestimmte Entscheidungen wie gefällt würden. Piastri betonte aber: «Im Nachhinein war immer klar, warum bestimmte Entscheidungen getroffen und warum Dinge auf eine bestimmte Weise getan wurden. Für mich ist das also nicht überkompliziert.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20