Formel 1 US-GP live im TV: Hitze-Alarm in Austin
Outfit des Wochenendes: Oliver Bearman mit der sogenannten Kühlweste, die den Oberkörper der Fahrer unterm Rennanzug kühlt
Für den Großen Preis der Vereinigten Staaten in Austin gilt offiziell Hitze-Alarm. Am Donnerstag vor dem Rennen machte Rennleiter Rui Marques offiziell, was sich mit Blick auf die Wettervorhersage schon angedeutet hatte: Das Rennen ist offiziell als Hitzerennen deklariert, also sind wie schon in Singapur Kühlwesten Pflicht. Streng genommen sind es Shirts mit Ärmeln, gekühlt wird aber nur der Rumpf.
Begründet wird die Hitzewarnung mit Artikel 26.19 der Sporting Regulations. Weil der offizielle Wetterdienst (das ist bei der FIA France Meteo) einen Hitzeindex von über 31 Grad Celsius für Sprint und/oder Rennen vorhersagt, wird der «Heat Hazard», also die Hitzegefahr ausgerufen.
In der Tat dürfte es brütend heiß werden: Für Freitag sind Stand jetzt Temperaturen von bis zu 33 Grad vorhergesagt, Samstag bis zu 34. Am Sonntag zum GP sollten dann 29 Grad sein. Die Prognose schwankt – Anfang der Woche sah es noch aus, als würden die 34 Grad am Sonntag kommen.
Anders als in Singapur ist die Hitze in Austin trockener – allerdings wird bei Tag, also in der prallen Sonne gefahren. Die Kühlwesten riefen in Singapur gemischte Reaktionen hervor.
Wegen der sieben Stunden Zeitverschiebung nach Austin finden die Sessions bei uns in Mitteleuropa alle am Abend statt. In Österreich ist bei der TV-Übertragung ORF an der Reihe, ServusTV zeigt in der Nacht zu Montag eine Wiederholung. In der Schweiz teilen sich SRFzwei und SRFinfo die Übertragung, in Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt.
