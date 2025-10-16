Ferrari mit Horner? Das sagt Lewis Hamilton

​Die Gerüchte verschwinden nicht, wonach Ferrari mit einem Engagement des früheren Red Bull Racing-Teamchefs Christian Horner liebäugle. Superstar Lewis Hamilton sagt, was Sache ist.

Ende Juli hat Ferrari bestätigt, dass Teamchef Fred Vasseur einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet habe. Dennoch wird den Italienern anhaltend unterstellt, mit einem Engagement des früheren Red Bull Racing-Teamchefs Christian Horner liebäugle.

Im Fahrerlager des Circuit of the Americas (COTA) ist Superstar Lewis Hamilton auf solche Mutmassungen angesprochen worden. Und der siebenfache Champion hat dazu eine glasklare Meinung.

«Ich weiss nicht, woher diese Gerüchte kommen, daher kann ich nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen. Aber solche Geschichten lenken uns als Team etwas ab. Das Team hat den Vertrag mit Fred verlängert, also sollte alles klar sein.»

«Fred, ich und das gesamte Team arbeiten hart an der Zukunft des Teams. Diese Stories sind nicht hilfreich. Ich weiss, dass alle im Werk unglaublich hart und konzentriert arbeiten. Und solche Gerüchte können manchmal ablenken.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20