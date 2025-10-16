Ferrari mit Horner? Das sagt Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Ende Juli hat Ferrari bestätigt, dass Teamchef Fred Vasseur einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet habe. Dennoch wird den Italienern anhaltend unterstellt, mit einem Engagement des früheren Red Bull Racing-Teamchefs Christian Horner liebäugle.
Im Fahrerlager des Circuit of the Americas (COTA) ist Superstar Lewis Hamilton auf solche Mutmassungen angesprochen worden. Und der siebenfache Champion hat dazu eine glasklare Meinung.
«Ich weiss nicht, woher diese Gerüchte kommen, daher kann ich nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen. Aber solche Geschichten lenken uns als Team etwas ab. Das Team hat den Vertrag mit Fred verlängert, also sollte alles klar sein.»
«Fred, ich und das gesamte Team arbeiten hart an der Zukunft des Teams. Diese Stories sind nicht hilfreich. Ich weiss, dass alle im Werk unglaublich hart und konzentriert arbeiten. Und solche Gerüchte können manchmal ablenken.»
