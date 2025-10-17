Das sagt Max Verstappen über seine Titel-Chancen

Noch sechs Rennwochenenden sind zu fahren, rein rechnerisch hat Max Verstappen noch beste Titelchancen. Was sagt der Red Bull Racing-Pilot selbst dazu? Und was sich genau an seinem Auto verbessert hat.

Kann Max Verstappen (Red Bull Racing) noch in den Kampf um die Fahrer-WM eingreifen? McLaren-Pilot Oscar Piastri liegt sechs GPs und drei Sprints vor Saisonende 63 Punkte vor Verstappen, Norris 22 Punkte hinter Piastri und 41 Punkte vor Verstappen. Rechnerisch ist noch viel möglich.

Lando Norris hatte zuletzt Verstappens Titel-Chancen auf 10 Prozent beziffert, Mercedes-Pilot George Russell auf 100 Prozent. Was sagt Verstappen selbst? Der Niederländer sagte am Medientag in Austin über seine Chancen auf die Fahrer-WM gewohnt pragmatisch: «50:50. Man gewinnt sie oder eben nicht.»

Später führte er noch aus: «Es geht nicht darum, an die Meisterschaft zu glauben oder nicht – man muss einfach realistisch sein. Wir haben in letzter Zeit einige gute Ergebnisse erzielt, und ich weiß, dass ich ganz vorne mit dabei sein kann, wenn das Auto schnell ist und um die Spitzenplätze kämpfen kann. So einfach ist das.»

Mit zwei Siegen in Serie in Monza und Baku und einem zweiten Platz in Singapur (mit McLaren auf Platz 3 und 4) hatte Verstappen drei Rennen in Folge Punkte auf die Spitze aufgeholt.

Verstappen: «Die letzten drei Wochenenden waren sehr schön, einige besser als andere. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in Singapur das Potenzial des Autos nicht voll ausgeschöpft haben, aber man analysiert alles und versucht, sich zu verbessern. Das werden wir auch hier wieder versuchen.» Also in Austin auf dem Circuit of the Americas. «Es ist eine großartige Strecke zum Fahren. Das Sprint-Wochenende ist immer etwas hektisch, aber ich bin gespannt, was wir erreichen können.»

Seit Monza läuft es bei Verstappen und Red Bull Racing. Der viermalige Weltmeister: «Das Auto ist jetzt etwas besser ausbalanciert. Es übersteuert nicht mehr so stark und untersteuert auch nicht mehr so stark.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20