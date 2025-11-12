Lando Norris (McLaren): Las Vegas als Angst-Strecke

​Lando Norris ist derzeit in blendender Form: Sieg von Pole in Mexiko, Sieg von Pole in Brasilien. Nun steht Las Vegas auf dem Programm, wo sich der Engländer bislang schwergetan hat.

In dieser Form fährt McLaren-Ass Lando Norris seinem ersten Formel-1-Titel entgegen: Sowohl in Mexiko als auch in Brasilien hat er sich keine Blösse gegeben, zwei Mal auf Pole für den Grand Prix, zwei Siege, besser geht das nicht.

Aber wenn es eine Strecke gibt, auf welcher der Norris-Express ins Stocken, wenn nicht ganz zum Entgleisen kommen kann, dann ist es der Las Vegas Strip Circuit.

Bei der Rückkehr der Formel 1 in die Glitzerstadt 2023 setzte Norris seinen Wagen in die Mauer, 2024 wurde er lediglich Sechster, und dies in jenem Auto, mit dem er kurz darauf das WM-Finale von Abu Dhabi für sich entschied, von Pole-Position kommend.

Las Vegas und McLaren, das scheint nicht richtig zu passen: Oscar Piastri wurde 2023 Zehnter und 2024 Siebter, also auch nicht besser.

Der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer sagt bei F1TV: «Wenn ich Lando wäre, würde ich nicht unbedingt nach Las Vegas fahren wollen. Er ist gerade voll gut drauf, aber Vegas ist eine ganz besondere Strecke. Es ist kühl, die Pistenoberfläche ist sehr glatt. Genau die Art von Strecke, auf der Mercedes schnell sein wird und der Ferrari wahrscheinlich auch.»



«Wenn du in Las Vegas ein schlechtes Wochenende erwischst, sind die Mauern unangenehm nah. Es ist leicht, in die Pistenbegrenzung zu krachen, wenn die Reifen nicht richtig haften und man mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs ist. Da kann man schnell am Ende der Top 10 landen.»



«Auf den normaleren Strecken von Katar und Abu Dhabi wird Lando Top-Form fahren und schwer zu schlagen sein. Aber in Las Vegas wird man ratz-fatz aus dem Konzept gebracht, wenn man nicht voll konzentriert ist. Norris hat dort keine besonders gute Bilanz, er muss höllisch aufpassen.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22