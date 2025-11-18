Mercedes-Vorteil in Las Vegas? Warnung von Toto Wolff

Das Mercedes-Team durfte sich im vergangenen Jahr über ein starkes Wochenende in Las Vegas freuen. Dennoch bleibt Teamchef Toto Wolff vorsichtig, wenn es um die Erfolgsprognose in diesem Jahr geht.

Das Rennwochenende auf dem Rundkurs von Las Vegas verlief für das Mercedes-Team im vergangenen Jahr ganz nach Wunsch. Bereits im ersten freien Training war Lewis Hamilton, der damals noch in Diensten der Sternmarke Gas gab – der Schnellste. Das Kunststück wiederholte er im zweiten Training, bevor sein damaliger Teamkollege George Russell in der letzten freien Trainingsstunde das Tempo vorgab.

Die beiden Sternfahrer waren auch im Qualifying das Mass aller Dinge. Im Q1 belegten Russell und Hamilton die ersten beiden Plätze auf der Zeitenliste, im Mittelsegment des Abschlusstrainings war dann der Rekord-GP-Sieger wieder der Schnellere, während Russell mit Platz 3 Vorlieb nehmen musste, bevor sich der jüngere der beiden Mercedes-Piloten erst die Pole und tags darauf den Sieg sicherte. Hamilton kreuzte die Ziellinie hinter seinem Stallgefährten, obwohl er das Rennen von Startplatz 10 hatte in Angriff nehmen müssen.

Den starken Auftritt im vergangenen Jahr will Toto Wolff bei seiner Prognose zum diesjährigen Wochenende in Las Vegas aber nicht überbewerten. Nicht nur weil Mercedes in diesem Jahr mit Hamilton-Nachfolger Kimi Antonelli und damit einem Rookie an der Seite von Russell ins Rennen um den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft geht. Auch unterscheidet sich der diesjährige W16 stark von seinem Vorgänger.

In Brasilien betonte der Teamchef: «Nun, ich würde sagen, dass wir mit genau dem gleichen Auto wie im vergangenen Jahr antreten sollten, aber das ist leider nicht mehr möglich. Deshalb müssen wir sehr bedacht vorgehen und genau analysieren, was wir mit unserem Auto in Las Vegas brauchen, wie die Aussentemperatur ausfallen wird und ob wir die gute Performance des vergangenen Jahres wirklich wieder hinbekommen können.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22