Formel-1-Titelkampf: Geständnis von Jenson Button

Während Lando Norris zuletzt Spitzenleistungen zeigen konnte, macht sich bei Oscar Piastri der Druck des Titelkampfs bemerkbar. Damit hatte kaum einer gerechnet – auch nicht der ehemalige GP-Pilot Jenson Button.

Dass Lando Norris im diesjährigen Titelkampf zu seiner Bestform zurückfinden würde, damit hatte kaum einer gerechnet. Doch der Brite, der die WM nach den ersten vier Rennwochenenden an seinen Teamkollegen Oscar Piastri hatte abgeben müssen, schaffte es in Mexiko, wieder die WM-Führung zu übernehmen.

Diese baute Norris im darauffolgenden Kräftemessen in Interlagos aus, Piastri, der seit seinem dritten Platz in Monza nicht mehr aufs Podest kam, geht mit einem Rückstand von 24 Punkten ins drittletzte Rennen des Jahres. Der Australier hatte lange mit konstanten Spitzenleistungen geglänzt. Umso verwunderlicher sind seine jüngsten Auftritte.



Das findet auch Jenson Button, der eingeräumt hat, dass er die Situation anders eingeschätzt hat. Der Weltmeister von 2009 sagte in der «The F1 Show» auf «Sky Sports F1»: «Es ist lustig, alle – auch ich – dachten, dass Oscar wahrscheinlich besser mit dem Druck umgehen kann. Aber offenbar hat sich das Blatt mittlerweile gewendet.»

Die Frage, was Piastri tun muss, um sich zu verbessern, beantwortete der frühere GP-Star folgendermassen: «Für mich war der grosse Wendepunkt Mexiko, dort konnte Lando einen grossen Vorsprung herausfahren, während Oscar nicht wirklich in Sichtweite war. Das war hart, und wie wir damit umgehen müssen, ist unterschiedlich. Für mich war wichtig, dass ich grossartige Leute um mich hatte, die mich unterstützt haben und die mich wissen liessen, dass ich das Fahren nicht verlernt habe.»

Das ganze zeige, wie wichtig der mentale Aspekt in diesem Sport ist, betonte Button. «All diese Fahrer sind super-talentiert, sie haben eine Gabe und sie arbeiten auch wirklich hart. Aber wenn es um den Titel geht, verändert der Druck, der auf deinen Schultern lastet, alles. Du beginnst, dich selbst in Frage zu stellen und unter Druck verkrampfst du dich», schilderte er.

Piastri müsse sich darauf konzentrieren, ein Set-up zu finden, mit dem das Auto und er als Gesamtpaket funktionieren, betonte der 15-fache GP-Sieger. «Manchmal kann das das Schlimmste sein, denn du kommst nicht oft zum Testen und dann probierst du so viel aus, dass du dich dabei ziemlich verlieren kannst», weiss er.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22