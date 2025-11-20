Yuki Tsunoda: «Hätte locker punkten können»
Yuki Tsunoda
Wie es im nächsten Jahr mit seiner WM-Karriere weitergeht, weiss Yuki Tsunoda noch nicht. Der Japaner erklärte im Fahrerlager von Las Vegas: «Meines Wissens wurde bisher noch keine Entscheidung getroffen. Mal schauen, was passieren wird. Für mich bleibt alles beim Alten, ich werde mein Bestes geben und mehr kann ich auch nicht tun. Der Rest ist ausserhalb meiner Kontrolle. Ich muss jetzt einfach jeden GP geniessen und wie immer mein Bestes geben.»
Der Druck ist gross, und umso mehr ärgert der Rennverlauf im jüngsten Formel-1-Kräftemessen in Interlagos. Denn im Grand Prix von São Paulo hatte er früh schon ein unliebsames Treffen mit Lance Stroll und er kassierte zehn Strafsekunden. Weil er diese nicht richtig absolvierte, kamen zehn weitere Sekunden dazu. So kreuzte er die Ziellinie schliesslich als Dreizehnter und ging leer aus.
Tsunoda räumte rückblickend ein: «Ich bin mir sicher, dass ich beim letzten Rennen in Brasilien locker hätte punkten können. Der achte oder siebte Platz wäre durchaus möglich gewesen. Auch zuvor in Mexiko wäre das so gewesen. Leider ging ich aus mehreren Gründen dann leer aus.»
Und der 25-Jährige tröstete sich: «Die gute Nachricht ist, dass wir über das nötige Tempo verfügen und ich grundsätzlich in der Lage bin, Punkte einzufahren. Und das ist auch das Wichtigste. Ich muss nur alles richtig hinbekommen, und das bleibt auch das Ziel für die letzten drei Rennen in diesem Jahr.»
