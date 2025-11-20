Yuki Tsunoda: «Hätte locker punkten können»

Im GP von São Paulo blieb Yuki Tsunoda nach zwei Zeitstrafen ohne Punkte. Der Japaner weiss: Ohne diese Strafsekunden hätte er um Punkte kämpfen können. Diese wären mit Blick auf seine Zukunft wichtig.

Wie es im nächsten Jahr mit seiner WM-Karriere weitergeht, weiss Yuki Tsunoda noch nicht. Der Japaner erklärte im Fahrerlager von Las Vegas: «Meines Wissens wurde bisher noch keine Entscheidung getroffen. Mal schauen, was passieren wird. Für mich bleibt alles beim Alten, ich werde mein Bestes geben und mehr kann ich auch nicht tun. Der Rest ist ausserhalb meiner Kontrolle. Ich muss jetzt einfach jeden GP geniessen und wie immer mein Bestes geben.»

Der Druck ist gross, und umso mehr ärgert der Rennverlauf im jüngsten Formel-1-Kräftemessen in Interlagos. Denn im Grand Prix von São Paulo hatte er früh schon ein unliebsames Treffen mit Lance Stroll und er kassierte zehn Strafsekunden. Weil er diese nicht richtig absolvierte, kamen zehn weitere Sekunden dazu. So kreuzte er die Ziellinie schliesslich als Dreizehnter und ging leer aus.

Tsunoda räumte rückblickend ein: «Ich bin mir sicher, dass ich beim letzten Rennen in Brasilien locker hätte punkten können. Der achte oder siebte Platz wäre durchaus möglich gewesen. Auch zuvor in Mexiko wäre das so gewesen. Leider ging ich aus mehreren Gründen dann leer aus.»

Und der 25-Jährige tröstete sich: «Die gute Nachricht ist, dass wir über das nötige Tempo verfügen und ich grundsätzlich in der Lage bin, Punkte einzufahren. Und das ist auch das Wichtigste. Ich muss nur alles richtig hinbekommen, und das bleibt auch das Ziel für die letzten drei Rennen in diesem Jahr.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22