Charles Leclerc: Gute Aussichten trotz Technik-Sorgen

Charles Leclerc erlebte einen vielversprechenden Auftakt ins Wochenende von Las Vegas. Der Monegasse musste seinen GP-Renner aber auch am Streckenrand abstellen. Dennoch ist er zuversichtlich, wie er hinterher erklärte.

Im ersten freien Training war er das Mass aller Dinge: Charles Leclerc schaffte es mit einer Rundenzeit von 1:34,802 min die schnellste Runde der Stunde zu drehen und distanzierte damit den Rest des Feldes um fast eineinhalb Zehntel. Im zweiten Training belegte er dann den dritten Platz auf der Zeitenliste, sein Rückstand auf die Tagesbestzeit von Lando Norris betrug 0,161 sec. Am Ende musste er seinen GP-Renner wegen eines vermuteten Getriebeproblems abstellen. Das Team sprach später von einem Problem mit dem Lenkrad.

Der Monegasse musste wegen seines Verhaltens nach dem ungeplanten Stopp bei den Regelhütern antanzen, denn er hatte entgegen des Wunsches der Marshalls das Auto nach dem Aussteigen noch einmal angelassen – dies um den Streckenposten zu helfen. Noch bevor die Regelhüter ihr Urteil fällten – der Ferrari-Star ging straffrei aus – sprach der Drittschnellste des Tages noch von einem Missverständnis.

«Das Lenkrad war dran, da gab es ein Missverständnis darüber, was passiert war, aber ich denke, das alles sollte gut ausgehen», erklärte der 28-Jährige gelassen. Und mit Blick auf seine Arbeit auf der Strecke hielt er stolz fest: «Ganz ehrlich, ich denke, wir sind in keiner schlechten Lage. Aber wir müssen schauen, wie sich das Wochenende entwickelt.»

«Denn Mercedes ist sehr stark, und offensichtlich sind auch McLaren und Red Bull Racing bei der Musik. Deshalb denke ich, dass es eng werden wird. Ich hoffe aber, dass wir auf die aktuelle Form aufbauen und im Qualifying um die Pole mitkämpfen können. Aber der Freitag verlief schon mal sehr positiv ab, denn unser Tempo war gut», fügte der aktuelle WM-Fünfte an.

Leclerc weiss: «Es dreht sich alles darum, die Bedingungen fürs Qualifying richtig einzuschätzen und wir müssen sicherstellen, dass wir stark in den morgigen Tag starten. Ich habe aber eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir mit dem Auto machen sollen, um es zu verbessern. Und wir werden bald sehen, ob wir damit richtig liegen werden.»





2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





