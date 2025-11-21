Nico Hülkenberg (Sauber/4.): Keine Sensation in Sicht

​Nach dem zweiten Training von Las Vegas: Der giftgrüne Sauber-Rennwagen von Nico Hülkenberg erscheint in der Zeitenliste auf Platz 4. Der Deutsche dämpft jedoch die Erwartungen seiner Fans.

Aus Sicht der Sauber-Fans dürfte das zweite freie Las Vegas-Training ruhig als Quali-Ergebnis zählen – Nico Hülkenberg auf dem vierten Platz!

Aber der 247-fache GP-Teilnehmer weiss: Realistisch ist das nicht, sondern eher ein Beispiel für «zur richtigen Zeit am richtigen Ort». Denn so wie einige Fahrer vom zwei Mal unterbrochenen Training kalt erwischt wurden, so waren andere Piloten dieses Mal Profiteure, darunter Hülki.

Der gegenwärtige WM-Zehnte sagt über seinen Trainingstag in Las Vegas: «Das war ein ziemlich normaler Freitag für uns. Wir haben unseren üblichen Trainingsplan durchgezogen, und im ersten freien Training fühlte sich der Wagen insgesamt recht positiv an, während das zweite Training etwas schwieriger war.»

«Ich denke, viele Fahrer hatten keinen sauberen Lauf auf den weichen Reifen, daher ist das Bild in Sachen Speed noch etwas unklar. Über Nacht gibt es die üblichen Arbeiten zu erledigen: die Balance des Autos verbessern und das Set-up feinabstimmen.»



«Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Dinge morgen entwickeln, wenn sich alles eingespielt hat und wir einen besseren Überblick über das Feld bekommen.»







2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





