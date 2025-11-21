Nico Hülkenberg (Sauber/4.): Keine Sensation in Sicht
Nico Hülkenberg
Aus Sicht der Sauber-Fans dürfte das zweite freie Las Vegas-Training ruhig als Quali-Ergebnis zählen – Nico Hülkenberg auf dem vierten Platz!
Aber der 247-fache GP-Teilnehmer weiss: Realistisch ist das nicht, sondern eher ein Beispiel für «zur richtigen Zeit am richtigen Ort». Denn so wie einige Fahrer vom zwei Mal unterbrochenen Training kalt erwischt wurden, so waren andere Piloten dieses Mal Profiteure, darunter Hülki.
Der gegenwärtige WM-Zehnte sagt über seinen Trainingstag in Las Vegas: «Das war ein ziemlich normaler Freitag für uns. Wir haben unseren üblichen Trainingsplan durchgezogen, und im ersten freien Training fühlte sich der Wagen insgesamt recht positiv an, während das zweite Training etwas schwieriger war.»
«Ich denke, viele Fahrer hatten keinen sauberen Lauf auf den weichen Reifen, daher ist das Bild in Sachen Speed noch etwas unklar. Über Nacht gibt es die üblichen Arbeiten zu erledigen: die Balance des Autos verbessern und das Set-up feinabstimmen.»
«Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Dinge morgen entwickeln, wenn sich alles eingespielt hat und wir einen besseren Überblick über das Feld bekommen.»
2. Training, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763
04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879
05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037
08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127
11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435
14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493
15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986
18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499
1. Training, Las Vegas
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min
02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968
03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109
05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450
09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170
19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758